«Благодарить за жизнь»: актер Никита Ефремов — о новом фильме, психологии и театре

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Фильм «Здоровый человек» вышел на экраны кинотеатров. Лента уже успела собрать много кинонаград. Главную роль ведущего спортивных новостей Егора сыграл Никита Ефремов.

— Никита, пережив трагическое событие, ваш герой в «Здоровом человеке» стремится изменить мир или себя?

— Думаю, что бы ты ни хотел изменить, в первую очередь надо начинать с себя. Если хочешь, чтобы все вокруг успокоилось, успокойся сам. Посмотри, чем кормишь свое беспокойство, и перестань это делать изнутри.

— Егор пробует разные способы. Если бы вам самому надо было выбрать какой-то один вид деятельности, что бы это было?

— Наверное, музыка. Или психология, если бы мне действительно было крайне интересно ее изучать. Эти два направления мне очень нравятся. Еще я люблю готовить. В одной из параллельных вселенных наверняка был бы поваром.

— Вы сочиняете музыку.

Не намерены делиться ею со слушателями? Пока я занимаюсь этим только для себя.

— Чем вас заинтересовала психология?

— Психология — наука о душе. Мне она помогает тем, что я прихожу к психологу будто с руками, полными кирпичей, а после сессии словно могу их сложить, стать от них свободным.

— Вы продолжаете актерскую династию Ефремовых. Что нужно, чтобы в семье возникла профессиональная преемственность?

— Как приготовить этот супчик, я не знаю. Знаю только, что сам в нем варюсь.

— А почему вам захотелось вписаться в эту историю?

— От лоботрясничанья. Потому что я не знал, чем хочу заниматься. Мне говорят: «Будь актером». И еще перед поступлением у меня были съемки. Я подумал: «Круто! Сейчас я стану классным и знаменитым. У меня будет много денег. Все меня будут узнавать», — такое тщеславие. Только потом, в институте, я пришел в себя и понял, что мне это действительно интересно. Начал задумываться о сути профессии. Но элемент нарциссизма в этой профессии, конечно, есть, и он велик.

— Чему вы научились у Константина Райкина, кроме ремесла и базы?

— Наверное, преодолению… Он всегда абсолютно честен в том, что делает, что говорит. Он в каждую новую работу идет как ученик, обнуляясь, и это очень здорово.

Он лидер — смело берет на себя ответственность. То, как он умеет проявлять себя на сцене и в жизни впечатляет. Это то, чему мне хотелось бы у него научиться.

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

— Каждая роль помогает вам что-то проработать, открыть в себе?

— Конечно, открытия происходят не каждый день. Но, в принципе, каждая роль что-то дает. Прежде всего оттачивается мастерство, а это очень интересный процесс, связанный с любопытными вопросами. Как, например, найти такую магическую субстанцию, как вдохновение? Если его нет, как его приманить? Как пользоваться разными актерскими школами? Как сыграть ту или иную ситуацию?

Например, в одном кадре я играю, все проживая, но ничего не видно. Потом делаем дубль, где я наигрываю, а в кадре это замечательно смотрится.

То есть кино — это типаж и монтаж. Что касается театра, мне кажется, спектакли в основном происходят в зрительном зале, а не на сцене — это ведь обмен энергией артистов со зрителями.

— Сейчас в вашей жизни есть место театру? Как чувствуете себя без спектаклей?

— Пока без театра чувствую себя прекрасно. У меня был к себе внутренний вопрос, хочу ли я сейчас играть, и я понял, что пока не хочу. Я долго пытался этому нежеланию сопротивляться, ведь все мои учителя всегда говорили, что это необходимо для профессии. Но на данном этапе мне важно прислушиваться к себе и слышать, что хочу именно я, даже если это парадоксально или неправильно, но так говорит мне сердце. Я экспериментирую. На данном этапе честно сказал в театрах, что пока играть не хочу. Никаких ссор, конфликтов, ничего такого не было. Меня все услышали, и я за это очень благодарен.

— В спектакле Константина Богомолова «Бесы Достоевского» вы играли Петра Верховенского. По-вашему, они со Ставрогиным дополняют друг друга на пути к (само) разрушению?

— Что касается Верховенского, мы разбирали этого персонажа с детства. Там упоминаются моменты, когда он крестил подушку перед сном, чтобы его Бог не забрал. Мы предположили, что там были некие тетушки, которые воспитывали Петра в религиозном страхе. И когда он понял, что это чувство прошло, ему захотелось отомстить. Что касается Ставрогина, представьте, как Верховенский узнает, что отец воспитывает не его, а другого мальчика. Ему же надо оправдать отца, ребенок не может иначе. Поэтому думает, что тот мальчик гений.

Вот и получилась такая кисло-сладкая история между оправданием отца и местью. Образуется такая резина из мести всему миру, который его с детства обманывал: и отцу, и теткам, и всему прочему. Про Верховенского говорят, что никакого плана у него нет, просто ему надо, чтобы везде был пожар. Возможно, это так и есть.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

— Порекомендуете еще какую-нибудь книгу?

— Сейчас читаю интересную работу Лайонла Стейпли «Личность и групповая динамика. Как каждый из нас влияет на окружающих».

— А из художественной литературы?

— Последнее время почему-то мне неинтересно ее читать. Хотя за Пелевина иногда берусь. Где-то месяц назад прочел Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Мне кажется, сейчас хорошо бы это поставить или снять.

— Что пожелаете читателям «Вечерней Москвы»?

— Благодарить за жизнь. За возможность видеть, слышать, ощущать вкус, за возможность мыслить, чувствовать. Всегда найдется за что поблагодарить. Это самая простая и эффективная практика.

СЮЖЕТ

Егор Погодин работает ведущим спортивных новостей. Он женат на коллеге Майе. Вместе они растят дочку. Казалось бы, жизнь идеальна. Но, став свидетелем трагического события, мужчина начинает пересматривать свои жизненные приоритеты. Он становится волонтером, ищет пропавших людей с поисковыми отрядами, развлекает детей с онкологией. Пробует все, чтобы заполнить внутреннюю пустоту, которую ощущает.

ДОСЬЕ

Никита Ефремов родился 30 мая 1988 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ, курс Константина Райкина. Служил в труппе «Современника». На экране дебютировал в 2004 году в сериале «Моя прекрасная няня». Награжден премией «Золотой орел» как лучший актер онлайн-сериала «Нулевой пациент». В его фильмографии свыше 50 ролей.

Знаменитая династия

Никита Ефремов — сын заслуженного артиста России Михаила Ефремова, внук народного артиста Советского Союза Олега Ефремова и народной артистки РСФСР Аллы Покровской.

Его дедушка основал театр «Современник». А отец руководил театром-студией «Современник-2». По материнской линии у Никиты в роду филологи — мама Ася Воробьева, дедушка Роберт Бикмухаметов, профессор филологического факультета МГУ им. Ломоносова.

Музыкант

Артист умеет играть на различных музыкальных инструментах. В детстве окончил музыкальную школу имени Эдварда Грига по классу скрипки. Также брал уроки вокала. Владеет навыками игры на фортепиано, барабанах и гитаре. В детстве с приятелями записывал рэп-альбомы.

Забыл текст во время спектакля

Никита Ефремов в своих интервью вспоминает, как однажды забыл текст, играя Чацкого, когда спектакль пришел смотреть артист и режиссер Александр Калягин. Кстати, за роль в постановке Виктора Рыжакова «Горе от ума» Никита получил театральную награду «Золотой лист».

Ведет активный образ жизни

Командные активности, требующие хороших физических данных, Никите Ефремову не чужды. С детства молодому человеку нравилось играть в футбол, хоккей, баскетбол и фрисби.

Дела сердечные

О личной жизни актер предпочитает не говорить, оставляя ее личной. Однако известно, что он был женат один раз на актрисе Яне Гладких, но развелся.

Нравственный путь

Никита Ефремов доверяет психотерапии. Вместе со специалистом прорабатывая болезненные моменты прошлого. Стремится к самосовершенствованию. Отмечает необходимость разделять психологический и духовный пути.

Практикует медитацию и иные практики. Был с отцом на Афоне. Читает довольно много специализированной литературы.