Лунный посевной календарь садовода и огородника на март 2023 года
С приходом весны все огородники и садоводы начинают беспокоиться о сезонных работах. Чтобы не упустить важное время, стоит планировать все мероприятия по посеву, высадке и уходу за растениями заранее. В этом поможет лунный календарь огородника и садовода на март 2023: если учитывать фазы Луны и благоприятные и неблагоприятные дни для разных видов работ, можно рассчитывать на стопроцентные всходы, бурный рост растений и богатый урожай. Какие работы в саду и огороде нужно делать в марте и когда — в материале «Вечерней Москвы».
Фазы Луны в марте 2023 года
Растет — с 1 по 6 марта, полная Луна — 7 марта, убывает — с 8 по 20 марта, новая Луна — 21 марта, растет — с 22 по 31 марта.
Благоприятные и неблагоприятные дни для посева в марте
Благоприятные дни для посева в этом месяце: с 1 по 3, 6, с 8 по 17 и с 24 по 30 марта. Остальные дни — неблагоприятные.
План работ в саду в марте
- Сделать обрезку деревьев и кустарников, вооружившись пилой и секатором. Важно запланировать работы на дни, когда температура не будет превышать –5 С, пока перемещение жидкости с питательными веществами в стеблях еще не стартовало. Первый месяц весны хорош для любых видов обрезок: можно придать деревьям определенную форму, омолодить или избавиться от сухих ветвей и стволов. При заделывании ран стоит попробовать обычный пластилин, объемные по площади спилы можно «лечить» масляной краской на основе натуральной олифы.
- Раскрыть виноград и розы. Чтобы избежать выпревания, как только столбик термометра поползет выше нулевой отметки, нужно убрать утепление с растений, которые грелись под ним зимой. Делать это нужно постепенно, чтобы они привыкли к ярким лучам солнца и прохладному воздуху. На первом этапе «одеяло» снимают только на день, а ночью опять укрывают. И только через 14 дней повторения этой процедуры растения можно освободить окончательно.
- Насытить почву удобрениями с азотом. Деревья и кустарники каждый год поглощают из земли огромное количество азота, по этой причине перед стартом нового сезона необходимо повторно обогащать им почву. Нужно подкормить сад аммиачной селитрой — гранулы раскидывают прямо сверху снежного покрова. Кроме того, в это время рекомендуется внести органические удобрения: компост и перегной.
- Привлечь в сад птиц. Самые важные домики, которые может разместить садовод, — скворечники, так как скворцы и ограждают растения от всевозможных насекомых-вредителей. Дома для селения синиц, трясогузок, мухоловок также принесут немало пользы: помогут привлечь защитников посадок от непрошеных гостей.
План работ в огороде в марте
- Сделать посев семян для рассады. С начала марта уже можно посеять в ящики ранние сорта перцев и баклажанов. В конце месяца стоит приступать к среднеспелым и поздним сортам томатов, а также можно сеять капусту.
- Навести порядок в теплице. Март — лучшее время, чтобы прибраться в парнике и подготовить его к сезону. Ведь уже в следующем месяце туда можно будет высадить овощи, которые не боятся холодов. Нужно избавиться от мусора, очистить от грязи окна, чтобы проникал солнечный свет, обеззаразить почву на грядках, удобрить и закрыть темной агротканью для ускорения процесса прогревания.
Народные приметы для садоводов-огородников на март
- Гром — холода не уйдут еще в течение трех десятков дней.
- Нет оттепелей и холод сулят богатый урожай пшеницы, слякотный и дождливый месяц — хлеб не уродится.
- Длинные, вытянутые сосульки — к затянувшейся весне.
- Туманы предвещают много дождей в летнюю пору.
- В завершение месяца начал активно сходить снег — лето будет дождливым.