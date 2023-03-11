Лунный посевной календарь садовода и огородника на март 2023 года

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С приходом весны все огородники и садоводы начинают беспокоиться о сезонных работах. Чтобы не упустить важное время, стоит планировать все мероприятия по посеву, высадке и уходу за растениями заранее. В этом поможет лунный календарь огородника и садовода на март 2023: если учитывать фазы Луны и благоприятные и неблагоприятные дни для разных видов работ, можно рассчитывать на стопроцентные всходы, бурный рост растений и богатый урожай. Какие работы в саду и огороде нужно делать в марте и когда — в материале «Вечерней Москвы».

Фазы Луны в марте 2023 года

Растет — с 1 по 6 марта, полная Луна — 7 марта, убывает — с 8 по 20 марта, новая Луна — 21 марта, растет — с 22 по 31 марта.

Благоприятные и неблагоприятные дни для посева в марте

Благоприятные дни для посева в этом месяце: с 1 по 3, 6, с 8 по 17 и с 24 по 30 марта. Остальные дни — неблагоприятные.

План работ в саду в марте

Сделать обрезку деревьев и кустарников, вооружившись пилой и секатором. Важно запланировать работы на дни, когда температура не будет превышать –5 С, пока перемещение жидкости с питательными веществами в стеблях еще не стартовало. Первый месяц весны хорош для любых видов обрезок: можно придать деревьям определенную форму, омолодить или избавиться от сухих ветвей и стволов. При заделывании ран стоит попробовать обычный пластилин, объемные по площади спилы можно «лечить» масляной краской на основе натуральной олифы.

Важно запланировать работы на дни, когда температура не будет превышать –5 С, пока перемещение жидкости с питательными веществами в стеблях еще не стартовало. Первый месяц весны хорош для любых видов обрезок: можно придать деревьям определенную форму, омолодить или избавиться от сухих ветвей и стволов. При заделывании ран стоит попробовать обычный пластилин, объемные по площади спилы можно «лечить» масляной краской на основе натуральной олифы. Раскрыть виноград и розы. Чтобы избежать выпревания, как только столбик термометра поползет выше нулевой отметки, нужно убрать утепление с растений, которые грелись под ним зимой. Делать это нужно постепенно, чтобы они привыкли к ярким лучам солнца и прохладному воздуху. На первом этапе «одеяло» снимают только на день, а ночью опять укрывают. И только через 14 дней повторения этой процедуры растения можно освободить окончательно.

Чтобы избежать выпревания, как только столбик термометра поползет выше нулевой отметки, нужно убрать утепление с растений, которые грелись под ним зимой. Делать это нужно постепенно, чтобы они привыкли к ярким лучам солнца и прохладному воздуху. На первом этапе «одеяло» снимают только на день, а ночью опять укрывают. И только через 14 дней повторения этой процедуры растения можно освободить окончательно. Насытить почву удобрениями с азотом. Деревья и кустарники каждый год поглощают из земли огромное количество азота, по этой причине перед стартом нового сезона необходимо повторно обогащать им почву. Нужно подкормить сад аммиачной селитрой — гранулы раскидывают прямо сверху снежного покрова. Кроме того, в это время рекомендуется внести органические удобрения: компост и перегной.

Деревья и кустарники каждый год поглощают из земли огромное количество азота, по этой причине перед стартом нового сезона необходимо повторно обогащать им почву. Нужно подкормить сад аммиачной селитрой — гранулы раскидывают прямо сверху снежного покрова. Кроме того, в это время рекомендуется внести органические удобрения: компост и перегной. Привлечь в сад птиц. Самые важные домики, которые может разместить садовод, — скворечники, так как скворцы и ограждают растения от всевозможных насекомых-вредителей. Дома для селения синиц, трясогузок, мухоловок также принесут немало пользы: помогут привлечь защитников посадок от непрошеных гостей.

План работ в огороде в марте

Сделать посев семян для рассады. С начала марта уже можно посеять в ящики ранние сорта перцев и баклажанов. В конце месяца стоит приступать к среднеспелым и поздним сортам томатов, а также можно сеять капусту.

Навести порядок в теплице. Март — лучшее время, чтобы прибраться в парнике и подготовить его к сезону. Ведь уже в следующем месяце туда можно будет высадить овощи, которые не боятся холодов. Нужно избавиться от мусора, очистить от грязи окна, чтобы проникал солнечный свет, обеззаразить почву на грядках, удобрить и закрыть темной агротканью для ускорения процесса прогревания.

Народные приметы для садоводов-огородников на март