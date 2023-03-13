Чем отличаются обязанности маркетплейсов и магазинов перед покупателями и почему их надо уравнять

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В России предложили уравнять маркетплейсы и магазины в обязанностях, которые касаются обеспечения прав потребителей. «Вечерняя Москва» узнала у президента и председателя совета Гильдии маркетологов Игоря Березина, чем сейчас отличаются обязанности магазинов и маркетплейсов перед покупателями и почему онлайн-гипермаркеты зачастую отказываются от них.

В чем отличие обязанностей

По словам специалиста, маркетплейсы выступают посредниками между магазинами и покупателями, что позволяет им не соблюдать закон о правах потребителя.

— Маркетплейсы — это виртуальные площадки, которые обеспечивают магазинам возможность для торговли различного вида товарами. Это онлайн-гипермаркет с тысячами магазинов разной направленности. В них представлены одежда, обувь, техника, бытовая химия, продукты и многое другое. Когда человек покупает, например, обувь в таком виртуальном гипермолле, то ее привозят от какого-то конкретного продавца. Это значит, что на эту обувь есть такая же гарантия, как и в офлайн-магазине, в соответствии с законом о правах потребителя, — пояснил Березин.

На данный момент маркетплейсы не несут никаких обязательств перед покупателями за качество товара, отметил эксперт.

— Нужно учитывать, что магазин предоставляет на склады этих площадок оригинальный, качественный товар. Но он может быть испорчен во время хранения или транспортировки. Кроме того, предыдущий покупатель может повредить его во время примерки и вернуть на склад маркетплейса. Однако сам маркетплейс за это ответственности не несет, — рассказал маркетолог.

Кроме того, по мнению специалиста, пока для покупателей является настоящей проблемой возврат товара или денег за его покупку.

— Сейчас у онлайн-гипермаркетов развязаны руки. Многие покупатели попадают в ситуации, когда не могут вернуть товар или деньги за его покупку, — заметил эксперт.

Почему их нужно уравнять

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что до сих пор ситуация в виртуальном пространстве никак не регулировалась. Это позволяло маркетплейсам нарушать права покупателей.

— Безусловно, нужно обязать онлайн-гипермаркеты следить за качеством товаров, проверять их при приеме на склад. А также возвращать денежные средства покупателю, если он захочет вернуть товар надлежащего качества в течение двух недель или поменять его, если обнаружен брак, — считает Березин.

Специалист уверен, что необходимо уравнять маркетплейсы и магазины на законодательном уровне. Это позволит обязать торговые онлайн-площадки обеспечивать права потребителей.

— Сейчас нужно принять закон, который обяжет маркетплейсы выполнять свои обязательства перед покупателями наряду с торговыми точками. Однако я считаю, что маркетплейсы будут сопротивляться его принятию, — добавил эксперт.