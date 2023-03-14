«Газпромнефть-СМ» продемонстрировала преимущества уникального сервиса на Конгрессе по цифровизации нефтегазовой отрасли России

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«Газпромнефть-СМ» поделилась успешным опытом работы цифрового продукта по диагностике смазочных материалов и оборудования на одном из крупнейших отраслевых мероприятий страны. Эффективная работа сервиса стала одной из ключевых тем для обсуждения на Конгрессе по цифровизации нефтегазовой отрасли страны, объединившей представителей 200 крупнейших компаний России. Сервис, созданный на базе технологии искусственного интеллекта, уже внедрен на 20 площадках отечественных горнодобывающих предприятий.

Уникальный сервис компании был впервые представлен в июне 2022 года. За полгода работы сервиса на партнерских площадках предотвращены десятки серьезных поломок горнодобывающей техники.

— Наши специалисты сегодня создают уникальные для нефтеперерабатывающей отрасли цифровые продукты, охватывающие ключевые направления бизнеса — от разработки рецептур и управления производственными процессами до реализации масел и их сопровождения при работе непосредственно на предприятиях. Все эти решения дают возможность обеспечивать надежными смазочными материалами предприятия в любой точке России, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.