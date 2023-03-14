Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Газпромнефть-СМ» продемонстрировала преимущества уникального сервиса на Конгрессе по цифровизации нефтегазовой отрасли России

Михаил Петров
Общество
«Газпромнефть-СМ» продемонстрировала преимущества уникального сервиса на Конгрессе по цифровизации нефтегазовой отрасли России
Фото: Стоян Васев

«Газпромнефть-СМ» поделилась успешным опытом работы цифрового продукта по диагностике смазочных материалов и оборудования на одном из крупнейших отраслевых мероприятий страны. Эффективная работа сервиса стала одной из ключевых тем для обсуждения на Конгрессе по цифровизации нефтегазовой отрасли страны, объединившей представителей 200 крупнейших компаний России. Сервис, созданный на базе технологии искусственного интеллекта, уже внедрен на 20 площадках отечественных горнодобывающих предприятий.

Уникальный сервис компании был впервые представлен в июне 2022 года. За полгода работы сервиса на партнерских площадках предотвращены десятки серьезных поломок горнодобывающей техники.

— Наши специалисты сегодня создают уникальные для нефтеперерабатывающей отрасли цифровые продукты, охватывающие ключевые направления бизнеса — от разработки рецептур и управления производственными процессами до реализации масел и их сопровождения при работе непосредственно на предприятиях. Все эти решения дают возможность обеспечивать надежными смазочными материалами предприятия в любой точке России, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Все мнения
О проекте