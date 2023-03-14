Задела осколок и поняла, что ранена: самый юный военкор страны рассказала о том, как «сбежала» из больницы на фронт

Владимир Путин вручил Владе орден Мужества в Кремле / Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества 16-летнюю Владу Луговскую — журналистку телеканала «Таврия» из Херсонской области. Сейчас девушка планирует вернуться к работе. «Вечерке» удалось поговорить с самым юным военкором страны.

— Влада, что для вас значит награда, полученная из рук президента?

— Она дала мне возможность окончательно убедиться, что я на своем месте, несмотря на все трудности.

— Волнительно было стоять рядом с Владимиром Путиным?

— Еще как! До этого я его видела только по телевизору. Заранее готовила текст, который хотела пересказать Владимиру Владимировичу, но от волнения все забыла. Мне очень хотелось поблагодарить президента за возможность жить в лучшей стране мира. В его глазах я увидела одобрение. Увидела, как он искренне переживает за каждого из нас. А еще прочувствовала боль, которую Владимир Путин испытывает, когда говорит про наших солдат, погибших на фронте. У него как-то меняется голос.

— Вы рассказали президенту, что «сбежали» из херсонской больницы, в которой лежали после ранения?

— Да, он меня поругал! Сказал, чтобы я обязательно продолжила лечиться и больше так не относилась к своему здоровью. А после добавил, что наведет обо мне «справочки».

— Вы получили ранение в октябре 2022 года во время обстрела гражданской переправы укронацистами.

— Да, по нам били кассетными снарядами, и я просто сначала не почувствовала, что ранена. Поэтому помогала переправляться коллегам. А еще было темно, поэтому крови не было видно. Только когда я случайно задела осколок руками, поняла, что произошло, и сказала об этом гендиректору телеканала «Санкт-Петербург» Александру Малькевичу, который был с нами. Он посадил меня в машину и отправил в херсонскую больницу.

— Влада, почему вы хотели сбежать из больницы?

— Не могла отлеживаться, пока коллеги сражаются на информационном фронте. Много раз я подходила к врачам и чуть ли не с истерикой убеждала в том, что не могу больше лежать в палате. О побеге говорю образно. Просто я так надоела врачам, что они не выдержали и выписали меня.

— Читая об этом, представляешь, как ночью вы связываете веревку из простыней и, перекинув ее через подоконник, спускаетесь по стене.

— Нет, нет! (Смеется.) Кстати, «сбегала» я еще из симферопольской больницы, где лежала недели две.

— Это как же нужно любить свою работу, чтобы так рисковать! Как ваши друзья отреагировали на этот случай?

— Они мне сказали: «Жаль, что ты не сдохла». Это я их цитирую.

— Как такое возможно?

— После начала спецоперации я начала высказываться в поддержку России. За это друзья и знакомые назвали меня предателем. 24 февраля 2022 года я лишилась почти всех, с кем раньше общалась.

— Сейчас они устраивают провокации?

— Да, например, высылают мне в соцсети видео, где поют: «Батько наш — Бандера, Украина — мати». Хотят очернить меня с помощью старых фото, где вместе с остальными я стою на школьной линейке и держу в руках украинский флаг. Хотя я не хотела этого делать! Нам просто раздали их и заставили ими махать.

— Все они уехали на Западную Украину?

— Кто — туда, а кто — в Европу, в США.

— Кстати, а как вы попали в ТРК «Таврия»?

— Я хотела открыть глаза местным жителям на правду, которую скрывало украинское телевидение. А когда в нашем городе появилась ТРК «Таврия» (основана Александром Малькевичем. — «ВМ»), поняла, что нужно воспользоваться этой возможностью. Пришла на ТРК, где мне устроили тест на журналиста, а на другой день уже вышла на работу. Сначала делала репортажи про мирные события, а потом про обстрелы.

ДОСЬЕ

Влада Луговская родилась 20 октября 2006 года в Херсоне. Учится в 11-м классе. С 15 лет начала работать на ТРК «Таврия» корреспондентом в Херсонской области. В ноябре 2022 года стала лауреатом Всероссийской молодежной премии «Время молодых».