Народный календарь. Почему нельзя рассказывать сны, приснившиеся в ночь на 18 марта

Фото: Unsplash

18 марта Православная церковь чтит память мученика Конона Исаврийского. Жил святой в III веке в городе Мандоне, занимался огородничеством. Был примерным христианином, смиренным и добродетельным. В период гонений пострадал за веру.

На Руси 18 марта называли Конон Огородник и в этот день пахали поля, обильно удобряя навозом, даже если еще лежал снег и царила зима. Так земледельцы исполняли примету: они верили, что если 18 марта вспахать поле, то летом не будет засухи и по осени земля даст щедрый урожай. «Навозишь на Огородника на гряды навоз — не хлебнешь зимой над печным горшком слез», — приговаривали наши предки.

Еще 18 марта на огородах выкапывали три лунки, приговаривая: «Одна для засухи, другая для мошек, третья для червей». Считалось, что после проведения такого обряда летом огородная зелень не пострадает ни от засухи, ни от вредителей — жуков, мошек и червей. Делали это скрытно, чтобы дурной глаз порчи не навел.

Засуха всегда считалась стихийным бедствием. Люди верили, что вызвать засуху могут колдуны, которые якобы умеют «запирать дождь». Но главной причиной засухи на Руси называли «осквернение земли», в которой хоронили людей, умерших не своей смертью. Говорили, что их земля «не принимает». В старину верили, что неупокоенные души страдают неутолимой жаждой и высасывают из почвы всю влагу.

У наших предков на Конона было принято поминать умерших не своей смертью и молиться о тех, кто без вести пропал, просить, чтобы они поскорее живыми отыскались.

А еще в народе было поверье, что сны, приснившиеся с 17 на 18 марта, могут исполниться на двадцатый день. Потому, рекомендуют сновидцы, сны не стоит никому рассказывать, а приснившееся нужно запомнить.

ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ

Длинные сосульки выросли — к долгой весне.

Если на Конона ясно и сухо, то летом не будет града.

Трясогузка раньше обычного вернулась — к теплой весне.

Если грачи на гнезда сели, через три недели нужно выходить на посев.

Мыши завелись в доме и на полях — к неурожайному году.

ИМЕНИНЫ:

Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Кирилл, Константин, Марк, Николай, Федор.