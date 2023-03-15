Профориентация поможет молодежи прийти на село

Депутат Госдумы РФ Юлия Оглоблина ответила на вопросы журналистов в студии «Вечерней Москвы» / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

14 марта в пресс-центре «Вечерней Москвы» заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ответила на острые вопросы о будущем сельского хозяйства.

— Юлия Васильевна, как привлечь молодежь в аграрный сектор? Есть ли проблема нехватки кадров в отрасли?

— Отмечающий 15 лет в нынешнем году «Российский союз сельской молодежи» объединяет всех, кто живет, работает и готов участвовать в судьбе родного места. Сегодня благодаря разработанным программам можно попробовать себя в качестве фермера или предпринимателя на селе, узнать о существующих мерах поддержки. Мы готовы консультировать и помогать тем, кто готов возрождать села. И в союзе давно говорили о соответствующих программах для молодежи. Сейчас ждем запуск программы «Кадры для села», в рамках которой будут рассматривать и отбирать территории, где есть условия для работы и получения молодежью стабильной хорошей заработной платы.

— А задержать молодежь в селе сложно?

— Да, это проблема, тем более что многие, как раньше, так и сейчас, стремятся покинуть села. Вопрос стоит остро: нехватка инфраструктуры, в том числе транспортной и социальной, играла в этом плане большую роль. Тем не менее сейчас есть запрос на создание условий на местах.

Это касается и мер поддержки, и развития сельской инфраструктуры, и содействия занятости. Пока самым оптимальным видится поощрение фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, чтобы деревня жила и развивалась.

— Другой вопрос — как реализовать выращенное собственными руками?

— И это самый главный вопрос, который задают фермеры на встречах с депутатами. Качественный продукт можно вырастить, а вот продать — сложнее. Сейчас в Государственной думе разрабатывается законопроект, который поможет закрепить такое понятие, как «фермерская продукция».

— А в других частях аграрного сектора какие проблемы выделили бы?

— Традиционно это нехватка кадров. Считаю, что нужно активнее проводить профориентацию школьников. Они могут узнать, кто такие зоотехники, ветеринары, агрономы и другие специалисты. Юношам и девушкам зачастую кажется, что на селе неперспективно находиться. Но, попадая на предприятия, они видят, что сейчас много молодых специалистов с достойными зарплатами. Они применяют «умные» технологии. О многих из них стараемся рассказывать подробно, в том числе и в соцсетях.

— На ваш взгляд, какие вызовы стоят перед отраслью в условиях санкционного давления? На чем стоит сосредоточить свои усилия законодателям?

— Про санкции можно сказать так, что это сложности, которые открывают перед нами новые возможности. Техника, комплектующие, семена — вся эта база получает поддержку от государства, чтобы фермеры могли найти необходимые средства для производства, развития собственных хозяйств, привлечения квалифицированных кадров.

СПРАВКА

Юлия Васильевна Оглоблина родилась 1 ноября 1989 года в деревне Жукулуг пос. Торбеево Мордовии. Имеет высшее образование.

Трудовую деятельность начала в 2010 году. 2012–2021 годы — председатель Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи». С 2021 года — депутат Государственной думы.