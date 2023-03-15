Наукоград развивается

Фото: Департамент строительства города Москвы

В начале марта свое 65-летие отметил город Зеленоград. История города началась 3 марта 1958 года. В этот день вышло постановление Совета министров СССР «О строительстве нового города в пригородной зоне Москвы, в районе станции Крюково Октябрьской железной дороги».

Сегодня динамичное развитие Зеленограда — один из приоритетов столичного правительства. С 2011 года в Зеленограде многое сделано для того, чтобы приблизить его к центру столицы, создать новые рабочие места, повысить комфорт городской среды.

Ведется большая работа и по улучшению транспортной доступности Зеленограда. Правительством Москвы совместно с федеральными органами власти был реализован ряд масштабных дорожных проектов. Например, в 2012 году для пассажиров была открыта станция метро «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии. Благодаря новой станции сократилось время в пути до Зеленограда на автобусах маршрута № 400. В 2013 году была завершена реконструкция развязки МКАД с Ленинградским шоссе, а также Ленинградского шоссе внутри МКАД. В 2014 году завершились работы по строительства дублеру Ленинградского шоссе, головного участка федеральной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург. В 2015 году был готов четвертый главный путь Октябрьской железной дороги и организовано движение экспрессов «Ласточка» по маршруту Ленинградский вокзал — Крюково. В 2016 году открылось движение по новой развязке на 41-м километре Ленинградского шоссе возле мемориального комплекса «Штыки».

Благодаря открытию в 2020 году ТПУ «Лихоборы» появилась связка станции Октябрьской железной дороги и МЦК.

В результате жителям Зеленограда с каждым годом проще и удобнее добираться в центр столицы. Среднее время в пути на автомобиле по трассе М-11 до Третьего транспортного кольца сократилось в два раза — с 85 до 45 минут. Время в пути на поезде уменьшилось в 1,5 раза — с 55 до 36 минут, а на автобусе в два раза — с 64 до 32 минут.

В 2021 году — начало реконструкции ТПУ «Крюково» и его подготовка к запуску движения по МЦД-3.

Сегодня пригородный вокзал Зеленоград — Крюково Октябрьской железной дороги является главным транспортно-пересадочным узлом Зеленограда и уже в этом году станет также конечным пунктом МЦД-3. В перспективе в состав ТПУ войдет остановка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. А Зеленоград — Крюково станет одним из крупнейших хабов Центрального транспортного узла.

— Это будет современный трехуровневый ТПУ, созданный по уникальному проекту. Схема остановок наземного транспорта около пригородного вокзала организована так, что пересаживаться с поезда на автобусы можно будет в два раза быстрее — всего за три минуты. Открытие третьего диаметра даст мощный импульс развитию ЗелАО, — отмечал мэр Москвы Сергей Собянин.

Не забыли и о социальной инфраструктуре. Так, в 2023 году примет своих первых посетителей спорткомплекс «Спутник Арена» с футбольным полем и бассейном в 9-м микрорайоне Зеленограда по адресу площадь Колумба, дом 2.

В здании площадью 9,5 тысячи квадратных метров расположены плавательный бассейн 25 на 16 метров на шесть дорожек с залом для подготовительных занятий (включая тренажеры для сухого плавания) и универсальный спортивный зал с трибунами на 249 зрителей для игры в баскетбол, мини-футбол, гандбол, волейбол и занятий художественной гимнастикой. Кроме того, в спорткомплексе разместили тренажерный зал с универсальными тренажерами для проработки всех групп мышц, кардиозоной и зоной свободных весов, где одновременно смогут заниматься более 30 человек. Есть и медицинский блок с комнатой ожидания приема, кабинетом врача и процедурной.

Для удобства спортсменов обустроили комфортные раздевалки с душевыми, тренерские комнаты, помещения для хранения инвентаря и буфет.

На территории возле комплекса оборудовали профессиональное футбольное поле размером 105 на 68 метров с качественным искусственным покрытием. Здесь смогут тренироваться любительские и профессиональные команды, а также могут проводиться соревнования районного и городского уровня.

Продолжается и переселение жителей в новые комфортные квартиры по программе реновации — в них переехали более 1,1 тысячи человек. «Реализация программы началась в округе в 2020 году. Новостройки тогда возвели на Георгиевском проспекте (корпуса 1934 и 1935) и Солнечной аллее (корпус 934). Жилье в них предложили москвичам из пяти домов на Заводской улице. Всего рамках программы реновации в Зеленограде новые квартиры получат жители 34 домов — это более 7 тысяч человек», — отмечает руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.