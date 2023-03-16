Новостройку введут в следующем году в районе Южнопортовый

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Южнопортовый по адресу 1-я улица Машиностроения, владение 5а, в следующем году завершится строительство жилого дома для переселения по программе реновации.

— В настоящее время идет возведение надземной части здания, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка будет переменой этажности по индивидуальному проекту с подземной автостоянкой. Фасады здания будут оформлены в природных оттенках, их облицуют клинкерной плиткой, керамогранитом и кирпичом. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы будут оформлены витражным остеклением.

Всего в здании будет 182 квартиры (однокомнатных — 84, двухкомнатных — 52, трехкомнатных — 46). Три квартиры предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

Первые этажи сделают нежилыми — здесь смогут разместиться объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части жилого дома обустроят лифтовой холл, комнату для хранения колясок и велосипедов, помещение для хранения уборочного инвентаря, зону для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах сделают в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения.

Во дворе оборудуют две детские игровые площадки с безопасным резиновым покрытием, а также спортивную площадку и зоны для тихого отдыха взрослых.