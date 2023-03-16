Экс-солист группы «Лесоповал» жертвует гумпомощь жителям Донбасса

Сергей Куприк занимается не только творчеством, но и благотворительностью. Скоро он снова поедет в Луганск / Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В среду, 15 марта заслуженный артист России, бывший солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк пожертвовал на закупку гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР деньги, полученные от продажи своей заграничной недвижимости. «Вечерняя Москва» узнала подробности из первых уст.

— Сергей, это первый случай, когда вы решили пожертвовать деньги?

— Нет, мы с единомышленниками занимаемся гуманитарной помощью республикам уже достаточно давно — лет десять. Собирали фурами необходимую помощь — медикаменты, продукты, вещи, автомобили — и отвозили все на Донбасс. И сейчас стараемся проделывать это раз-два в месяц.

— А почему решили продать недвижимость?

— Апартаменты в Черногории были куплены более десяти лет назад. В свое время, когда было много концертов, недвижимость приобретали, вкладывали гонорары. Сейчас, видимо, пришло время постепенно с этим расставаться. В последние годы мы перестали бывать в Черногории. И с супругой задумались, что эти апартаменты могут принести реальную пользу, если продать их и направить деньги на благое дело. Решили на эти средства приобрести то, что необходимо жителям ДНР и ЛНР. Надеюсь, что поможем.

— Что вами движет, когда совершаете такие поступки?

— Во-первых, мы делаем это, потому что мы — русские. Понимаем, что на Донбассе живут русские люди. А во-вторых, я очень тесно связан и с Луганском. Свое первое звание — еще заслуженного артиста Украины — в 2004 году получил именно там за песню «Баллада о Луганщине», когда работал в группе «Лесоповал».

— Какие чувства испытываете, когда там находитесь?

— Конечно, ужас. В Мариуполе видел, как люди ходят по улицам и ищут еду. Словами это сложно передать. Пока сам не увидишь — не поймешь.