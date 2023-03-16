Забастовка провалилась: пункты выдачи товаров маркетплейса «Вайлдберриз» ждут отмены штрафов

Екатерина Махиня в пункте вывоза товаров отпускает клиенту доставленный заказ / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В среду, 15 марта, в Госдуме прошло собрание в связи с громким скандалом вокруг маркетплейса «Вайлдберриз»: владельцы пунктов выдачи заказов захлебнулись в дополнительных штрафах, которые компания ввела 3 марта. А новые условия ставят под угрозу работу ПВЗ по всей России.

— Мы пригласили представителей компании и пунктов выдачи, — сообщил первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. — Компания «Вайлдберриз», к сожалению, не пришла.

Скандал вспыхнул 14 марта, когда несколько десятков владельцев пунктов выдачи товаров пришли в головной офис компании,чтобы пообщаться с собственниками. Их возмутили новые условия труда, в частности коллективная ответственность и стопроцентный штраф за возврат товара (если покупатель обнаружил брак, несоответствие заказа). Диалог не состоялся. Компания отделалась небольшим комментарием в СМИ: мол, забастовок никаких нет.

15 марта в ряде регионов России ПВЗ закрылись. Пункты же, расположенные в Москве, продолжили работать без ограничений. Корреспондент «Вечерки» обошел с десяток ПВЗ. Продавцы и владельцы отказывались себя называть и комментировали происходящее просто — ждем решения ситуации, пока работаем. Оказалось, в договоре оферты маркетплейса появился занимательный пункт (8.15), который запрещает владельцам ПВЗ публиковать и распространять в интернете оскорбительную, «недостоверную» информацию о компании, ее клиентах и партнерах. За нарушение предусмотрен штраф в 100 тысяч рублей. А вот что компания посчитает недостоверным — большой-большой секрет. Владелица пункта выдачи в Котельниках Екатерина Махиня одна из немногих, кто не побоялся откровенно рассказать «Вечерке» о ситуации.

— Я вложила в открытие своего дела почти все свои сбережения — это более 300 000 рублей. Мне сулили стабильную прибыль. А теперь условия работы у нас меняются постоянно, причем в худшую сторону. Например, чтобы мне сейчас закрыться, я должна выплатить компании 100 000 рублей. А если я час не работаю — то 10 000 рублей списывается. Договор оферты меняется в одностороннем порядке.

Екатерина подчеркивает: конфликт зрел давно.

— Вчера днем к нам на склад пришла упаковка со шторами. Внутри оказалась... дохлая мышь! Упаковка была уже вскрытая, заклеенная скотчем и воняла очень сильно. Мы хотели шторы отправить обратно — но у нас их отказались принимать. То есть мы и вернуть ее не можем, и клиент отказался от заказа. Стоимость этих штор повесили на мой офис, который я сама арендую, отвечаю за все и плачу сотрудникам зарплату.

Владелица ПВЗ постоянно получает штрафы:

— Пришел бракованный товар и покупатель его вернул — 20 процентов от его стоимости списывают с нас почему-то, хотя мы не виноваты. По новым правилам, клиент должен досматривать свой заказ до того, как он отнесет его в примерочную. Следовательно, у нас будут очереди, будут прилетать плохие оценки по рейтингу нашего пункта выдачи. Штраф за каждую низкую оценку — 2758 рублей. Вот десять человек поставили по единице — умножьте эту сумму на 10. Если мы не уложились в час тридцать минут времени на приемку товара, то каждая минута просрочки — тоже денежные удержания. При этом логистики никакой — водители везут вещи со всех складов одновременно — из Каледина, Белой Дачи, Электростали.

Последней каплей для Екатерины стало то, что штраф списали еще до того, как клиенту выдали товар. Женщина поехала в главный офис компании как раз 14 марта.

— С нами никто не поговорил. То есть крутитесь, как хотите, но знайте, что будете всегда виноваты. Нас просто превратили в рабов! А люди боятся теперь говорить правду, их запугали дополнительными штрафами.

Как сказал финансовый аналитик Максим Кваша, фирмы, подобные «Вайлдберриз», держатся только за счет дешевой рабочей силы:

— Они экономят на всем: поскольку сотрудники оформлены по упрощенным схемам, то нет затрат ни на медицинское обслуживание, ни на содержание офисов. Все это перекладывается на самих работников. Если сотруднику что-то не нравится — его не держат. После выступления самых недовольных работников «Вайлдберриз» усилили компанию по найму новых, заспамив предложениями о «выгодной» работе все доступные им информационные ресурсы и телефоны. Из-за того что большинство работников заключили упрощенные договоры по ГПХ, никаких обязательств у «Вайлдберриз» перед людьми нет, поскольку как бы нет и самих отношений.

Эксперт по маркетплейсам Дмитрий Горохов объяснил «Вечерке», почему в других городах забастовка случилась, а в столице — нет: — В Москве товарооборот в десятки раз выше, поэтому, несмотря на давление со стороны компании, владельцы пунктов выдачи получают колоссальную прибыль и готовы мириться с теми или иными требованиями. Что касается регионов, то там все иначе — пунктов выдачи гораздо меньше, из-за более осложненной логистики товары в других городах чаще приходят в плохом состоянии и ответственность за это компания хочет возложить на региональных предпринимателей. Решением проблемы станет изменение требований к региональным пунктам выдачи и центральным, так как объемы товаров, совершенно разные.

Сейчас ситуацией заинтересовалась Генпрокуратура, которая проверит сведения о нарушении трудовых прав работников ПВЗ. В Госдуме же готовят изменения в закон, чтобы предотвратить такие ситуации. А представители «Вайлдберриз», судя по всему, «прогибаться» не собираются.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гаяз Хасанов, юрист:

— Согласно договору оферты с ПВЗ, «Вайлдберриз» как заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить в него любые изменения — в том числе и штрафы. В договоре также прописано, что владелец ПВЗ не имеет права публиковать информацию и призывать к действиям, порочащим честь компании. То, что сейчас происходит, — это не забастовка, а конфликт двух юридических лиц. Сотрудникам ПВЗ я бы советовал ознакомиться с документами, выяснить, за что им начисляются штрафы. Если это необоснованно, то нужно писать заявление в Генеральную прокуратуру. Что касается покупателей, которые не смогли получить товар, то этот факт надо фиксировать на фото, видео, звонить на горячую линию маркетплейса. Следующая мера: обращение в Роспотребнадзор.

ЦИФРА

4.7 миллиарда долларов — во столько оценивается сегодня состояние владелицы «Вайлдберриз» Татьяны Бокальчук.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пока наш корреспондент беседовал с Екатериной Махиней, в соцсетях посыпались сообщения от владельцев подмосковных ПВЗ: сразу в несколько пунктов нагрянули представители логистической компании по распоряжению «Вайлдберриз» и пытались изъять весь товар. Также вчера администрация маркетплейса подтвердила закрытие нескольких пунктов выдачи. Из них вывозят все доставленные ранее товары, а сотрудничество с их владельцами приостановлено. Покупатели получат заказы в других ПВЗ.