Азарт, гибкость и настойчивость: эксперт назвала 11 качеств, без которых точно не нужно идти в пиар

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Специалисты по связям с общественностью стабильно входят в топ самых востребованных в Москве. Уже сейчас наблюдается недостаток кадров, при этом в ближайшем будущем спрос будет только расти. Для тех, кто задумывался о переквалификации, удачное время, чтобы занять свою нишу в этой сфере. Пиар-менеджер Юлия Соколова, продвигающая в СМИ ученых, врачей и блогеров, рассказала «Вечерней Москве» о том, как добиться успеха в профессии.

Хорошего специалиста кроме послужного списка отличает набор определенных компетенций. Тем, кто ими обладает, проще реализоваться, даже придя в пиар из другой специальности.

Как выйти на рынок труда

Мой путь к профессии получился непростым. Диплома PR-специалиста у меня не было, я училась сразу на практике. Задавала вопросы коллегам, слушала вебинары, бралась даже за бесплатные или малооплачиваемые проекты, чтобы получить опыт. Поэтому, если есть возможность, лучше получить образование пиар-менеджера, чтобы сэкономить время.

Настойчивость и коммуникабельность

Именно эти качества семь лет назад помогли мне начать карьеру пиар-менеджера. У меня было хорошее резюме, но без профильного образования и опыта в качестве пиарщика я была мало кому интересна. Но однажды меня пригласили на собеседование к эксперту по истории медицины. Дело было за малым — убедить руководство дать шанс новичку. И вот тут мое историческое образование сыграло мне на руку.

Первое время было очень сложно. Десятки писем и звонков в редакции, где меня никто не знал, не давали результата. Но настойчивость и умение убеждать помогли — публикации стали выходить и моих экспертов стали приглашать на эфиры.

Азарт и командная работа

Как сказал один уважаемый мной человек, «если горишь тем, чем занимаешься, это принесет успех». Я люблю свою работу, мне нравится учиться, принимать сложные вызовы, выстраивать теплые и искренние отношения с клиентами. Мне важно, чтобы наше сотрудничество было в радость. Если вижу, что человек получает удовольствие, происходит обратная связь, и это только добавляет драйва и азарта. Эфиры, съемки, публикации для пиар-менеджера со временем становятся привычным делом, но для меня они каждый раз — событие. Потому что это результат проделанной работы. Когда я его вижу и понимаю, что мы с экспертом здорово сработались, мы — команда, испытываю удовлетворение.

Творческий подход

Рынок коммуникаций стремительно развивается, за последние годы в профессии многое изменилось. Важно не просто следовать инструкциям заказчика, но и консультировать, предлагать идеи, искать новые возможности и нестандартные решения. Поэтому без креатива в пиаре не обойтись.

Эрудиция и саморазвитие

Работа пиарщика — это постоянное развитие, необходимость разбираться в том, о чем раньше и не слышал. Среди моих экспертов много ученых, крупных специалистов в своей области. Важно быть с ними на одной волне, чтобы получилось результативное сотрудничество. У меня очень разносторонние эксперты. Как говорит один из них, профессор медицины, «если ты образованный человек, специалисту с узким кругозором просто не будешь доверять». С экспертами точно так же, важно поддержать беседу на любую тему — о книгах, театре, музыке. И в этом случае мне помогают любознательность и фундаментальное историческое образование.

Ответственность и гибкость

Когда работаешь со средствами массовой информации, необходимо учитывать их специфику и уметь вписаться в эту повестку со своим экспертом. Нужно быть готовым менять что-то на ходу, выслушивать разные мнения и при необходимости искать компромисс. Именно пиар-специалист отвечает за то, как будет подана информация, а это очень важно и ответственно.

Многозадачность

Пиар-специалист — это человек-оркестр. Он принимает активное участие во всех этапах продвижения, от выбора темы до подготовки съемки и согласования. Важно соблюдать сроки и при этом беречь время эксперта. Врачи, например, работают в авральном режиме, и я беру на себя максимальное количество задач. Каждый день я веду одновременно 30–40 чатов, отвечаю на десятки писем и звонков. Слежу, на каком этапе находится работа по каждому эксперту. Без хорошей памяти, развитию которой тоже способствовал исторический факультет, и умения планировать со всем этим не справиться.

Пиар Менеджер Юлия Соколова, фото из личного архива

Стрессоустойчивость

Пиар-специалист на работе должен быть всегда позитивным. Хорошее настроение, доброжелательность — это считывается сразу. Общение с большим количеством людей, необходимость найти подход к каждому, внештатные ситуации — на все это уходит очень много энергии. Чтобы не выгореть, нужно уметь быстро восстанавливать свои силы.

Подводя итог, хочу подчеркнуть, что в пиаре, как и в любой профессии, главное — искренне любить свое дело и людей, с которыми вы работаете, не пасовать перед трудностями. Трудолюбие, смелость и самоотдача — верные спутники на пути к успеху.