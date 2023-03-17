Эксперты обсудят особенности новых медиа в современном информационном пространстве

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В рамках проекта «Мастерская цифровых медиа» 20 марта состоится круглый стол на тему: «Новые медиа в современном информационном пространстве». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

В дискуссии примут участие:

Татьяна Яковлева – председатель Региональной общественной организации Центр социально-культурного развития семьи и молодежи «Перово», руководитель проекта

Джамиль Садыхбеков – председатель Комиссии по информационной политике Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, Председатель Всероссийского Конгресса этножурналистов, Проректор Международного славянского института

Анна Толоконникова – кандидат филологических наук, доцент, куратор работы со школами факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

Екатерина Миронова – куратор проекта «Медиакласс в московской школе», старший методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ.

Ведущий - Руслан Орехов.