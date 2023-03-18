Нам дача ближе, чем берег турецкий: почему москвичи массово скупают загородные дома

Супруги Михаил и Наталья Китаевы со своей собакой Баффи отдыхают в загородном доме / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Этой весной спрос на дачи в России резко вырос: по сравнению с прошлым годом на 40 процентов! Об этом сообщили 6 марта эксперты крупной строительной компании. «Вечерняя Москва» разбиралась, в какую цену сегодня обойдется загородный дом.

По данным столичной Ассоциации риелторов, средняя цена дачи в феврале этого года составила 6,88 миллиона рублей, что на 20,8 процента больше, чем год назад.

— Есть сразу несколько причин роста спроса на дачи, а следовательно, и роста цены, — рассказывает «Вечерней Москве» директор риелторского агентства Павел Губский. — Первая и главная — экономическая нестабильность.

Вкладываться в доллар и евро люди сейчас боятся, купить квартиру — дорого. Поэтому многие инвестируют в дачи. Во-первых, этот актив растет в цене, во-вторых, им можно пользоваться, жить на природе.

Вторая, по словам эксперта, причина — упростились ипотечные программы по покупке земельных участков под строительство дома своими силами: снизились ставки по ипотеке. Плюс на рынок стали выходить застройщики, готовые продавать точечные проекты.

— Иными словами, вы можете купить участок в деревне или СНТ и нанять фирму построить вам домик. Можно даже по индивидуальному проекту, — пояснил Губский. — Когда человек понимает, что ему не нужно строиться самому, он легче решается на стройку.

Еще одна причина роста спроса на дачи — усталость от большого города.

— Люди хотят жить в тишине, на свежем воздухе и с минимумом соседей, — говорит Губский. — Если учесть, что инфраструктура в Подмосковье сейчас стремительно развивается — строят новые дороги, открывают магазины, везде есть интернет — то загородный образ жизни становится все более привлекательным.

Урбанист Григорий Мельник считает, что спрос на дачи будет ограниченным.

— Нужно понимать, что загородный дом обходится в эксплуатации значительно дороже. Если москвичи и будут переезжать за город, то на постоянное место жительства, без сохранения жилья в Москве. Жить на два дома для большинства слишком накладно.

ЦИФРА

122 тысячи рублей — средняя цена квадратного метра дома в ближнем Подмосковье

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риелторов:

— Обычно спрос на дачи нарастает в уже апреле–мае, так что, возможно, приобретать их лучше всего сейчас: меньше покупателей, больше выбор. При этом многие понимают, что на данный момент целесообразнее арендовать дачи, а не покупать их, особенно если вы отказались от летних поездок, а отдохнуть за городом хочется.

ЦЕНА ВОПРОСА

По данным Ассоциации риелторов, в начале нынешнего года главное место на рынке загородной недвижимости Подмосковья (88 процентов) занимают участки без подряда (УБП). На коттеджи и дома, пригодные для круглосуточного проживания, приходится 9 процентов, а на блокированную застройку — 3 предложения. Средняя стоимость на загородном первичном рынке в начале 2023 года — 7,9 миллиона рублей, за год она увеличилась на 25 процентов.

При этом средняя стоимость коттеджа или дома со всеми коммуникациями для круглогодичного проживания составляет 30,7 миллиона рублей (+7,7 процента за год). Что касается вторичного рынка, то самые дорогие направления — Киевское и Можайское шоссе, а также Волоколамка, Рига и Новая Рига. Здесь в 10–15 километрах от города цены — от 25 миллионов рублей. Дачи вдоль Дмитровки и Ярославки вблизи города — от 18 миллионов. Демократичные цены — вдоль Горьковского, Носовихинского и Симферопольского шоссе — от 13 миллионов.