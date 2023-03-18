«Будут делать скидки»: как переизбыток бытовой техники и электроники скажется на ее стоимости

Москвич Михаил Кузнецов выбирает стиральную машину / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Согласно данным, которые привел аналитический центр, в России образовался переизбыток бытовой техники и электроники — склады заполнены, а спрос со стороны покупателей резко снизился. «Вечерняя Москва» узнала, что сейчас происходит с ценами на эту категорию товаров.

В середине прошлого года из-за западных санкций на рынке бытовой техники началась настоящая паника — люди начали массово скупать стиральные машины, холодильники, микроволновки из-за страха остаться без европейской и американской продукции.

— На фоне этих событий компании стали заказывать у китайских и турецких брендов аналоги ушедшей с рынка бытовой техники и электроники в двойных объемах. Подключился и параллельный импорт, поэтому ситуацию удалось стабилизировать. Однако из-за проблем с логистикой большие партии начали приходить в Россию только сейчас. При этом в настоящее время спрос значительно упал — приблизительно на 30 процентов, — рассказал аналитик одного из столичных исследовательских центров поведения потребителей Юрий Шолох.

Сейчас компании стремятся быстрее реализовать товар — особенно это касается продукции из дружественных стран.

— Ожидается, что по таким «затоваренным категориям», как ноутбуки, холодильники, стиральные машины, некоторые компании будут делать небольшие скидки — в районе 5–10 процентов. А к лету товар, который залежался, сильно уценят, — добавил Юрий Шолох.

Средняя стоимость китайских и турецких ноутбуков сейчас варьируется в районе 10–50 тысяч рублей, в зависимости от характеристик. Стиральные машины стоят от 25 до 45 тысяч.

Отечественные производители тоже цены не завышают, а в некоторых случаях даже делают очень хорошие скидки в размере 20–30 процентов, чтобы привлечь внимание к своей продукции.

— Единственная категория товаров, на которую сейчас стабильно повышаются цены, — это смартфоны. Вне зависимости от страны производства. Сейчас рекомендую приобретать именно их, потому что тенденция на повышение стоимости продолжится, — рассказал представитель одного из крупных магазинов электроники Александр Головань.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Сейчас компании будут заказывать у дистрибьюторов гораздо меньше продукции, чтобы решить проблему. Я советую приобретать бытовую технику и электронику в интернете у официальных дистрибьюторов, так как там можно найти более дешевые позиции по старым закупочным ценам.

ЦИФРА

2.3 миллиона смартфонов продали в феврале 2023 года — почти в два раза меньше, чем в прошлом году.