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День весеннего равноденствия в 2023 году: история, традиции и приметы

Ника Комкова
Общество
Какого числа будет день весеннего равноденствия в 2023 году
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

День весеннего равноденствия знаменует пришествие астрологической весны. После дни будут только длиннее, а ночи короче. Древние люди активно отмечали этот символичный этап наступления новой жизни, пытались задобрить богов, заручиться поддержкой сил природы на грядущий год. Отголоски традиций можно встретить в обществе по сей день. Когда настанет особенный праздник, история происхождения, символизм, гадания и приметы — в материале «Вечерней Москвы».

Какого числа будет День весеннего равноденствия в 2023 году

Равноденствие в 2023 году состоится 21 марта. Солнце в это время переходит из южного полушария небесной сферы в северное. Это единственный день года, когда сутки делятся поровну. После этого момента световой день будет удлиняться, а ночь укорачиваться.

История и происхождение Дня весеннего равноденствия

Наши предки придавали явлению большое значение и бурно отмечали 'этот день. В конце марта они чествовали богиню весны Остару. Все ритуалы были связаны с надеждой на богатый урожай и удачу в охоте. Женщины пекли печенье в виде жаворонков — первых вестников весны, жарили блины — символ солнца.

Всевозможные подношения и дары посвящались мифическому медвежьему богу, чтобы тот уберег мужчин-охотников от нападения диких зверей. После все отправлялись на ярмарку, где проходили массовые гулянья. Народ кричал песни, плясал, играл, прыгал через огонь, мужчины соревновались в силе и ловкости.

В местах, где гуляла толпа, зажигали большие костры. Чем ярче и выше было пламя, тем больше вероятность, что год будет урожайным. Также было принято забираться на возвышенности и кричать «веснянки» — песни, призывающие птиц скорее возвращаться из теплых краев. Завершалось празднество скатыванием с холма в водоем пламенеющих колес, что символизировали огненный диск светила.

Традиции Дня весеннего равноденствия в разных странах и культурах

  • Япония. Японцы в преддверии важной даты тщательно очищают улицы от мусора, украшают алтари живыми цветами. Они верят, что в этот период души умерших приходят в мир живых, чтобы побыть с близкими. В домах принято расставлять снимки усопших родных и ставить рядом миски с освященной водой и крупой.
  • Германия. Немцы в этот день охотятся на зайцев, чтобы даровать лучшую тушку богине Фрейе — покровительнице любви, брака, семьи и детей. Однако сами они стараются мясо не употреблять. Принято не спать до восхода солнца, наслаждаться зарей.
  • Индия. Жители страны проводят фестиваль красок. На протяжении двух суток люди лакомятся традиционными блюдами, поют, танцуют, толпа бросается специями и цветным порошком.
  • Мексика. Жители собираются в экс-столице цивилизации майя — Чичен-Ицу, где происходят театрализованные представления, песнопения и танцы. Так мексиканцы восхваляют новое весеннее солнце.
  • Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Афганистан — в этих странах в конце марта официально встречают начало года. Люди устраивают застолья, собираются с семьей, вспоминают о предках и радуются оживанию природы.

Какие обряды и гадания связаны с весенним равноденствием

На Руси считалось, что день наделен магической силой, поэтому дата была связана с приметами и гаданиями. Незамужние девушки пытались заглянуть в будущее и узнать какую-то информацию о будущем возлюбленном. Все старались быть внимательными и обращать внимание на знаки. Например, если первый испеченный блин не получился, замужество в ближайшее время не светит. Для гадания использовали и выпечку. В тесте для пряников прятали мелкие предметы, каждый что-то символизировал. Та девушка, которой впоследствии попадется пряник с колечком, скоро будет невестой, с монеткой — обречена на богатство, ключ — получит свое жилье.

Также перед сном красавицы писали на бумаге мужские имена, листочки клали под подушку и ложились спать. После пробуждения нужно было вытянуть наугад листочек с одним из имен — так будут звать избранника. Перед приходом весны хозяйки начисто отмывали жилище, избавлялись от хлама, окропляли углы святой водой и полынной настойкой. Очищать нужно было не только дом, но и помыслы. В праздники старались не ссориться, не говорить про других дурного, извиняться за все обиды.

Символы и приметы

  • Какая погода в этот день, такая продлится еще четыре десятка дней.
  • Зерно уродится, если увидеть в небе парящую птичью стаю.
  • Если очиститься душой и не держать ни на кого зла, природа отблагодарит урожаем.
  • Облака высоко и быстро передвигаются, летом и осенью будет много тепла.
  • Случайно обидеть черного кота — к беде.
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