Курсы духовного и личностного роста: как инфоцыгане обманывают пользователей Интернета

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Блогеров Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей. Откуда громадные деньги у людей, которые продают банальные советы?

Блогеру Валерии Чекалиной, она же ЛерЧек — 30 лет. Обычная на вид барышня. Свою страничку в запрещенной сейчас соцсети она создала в лохматом 2011-м. Выкладывала что ни попадя: красивые пейзажи, еду, тренировки в фитнесе и разную бытовуху. Забеременев, начала поднимать тему материнства и тренировок для тех, кто «в положении».

И вдруг, что называется, поперло! ЛерЧек начала снимать короткие видео с мужем Артемом (он превратился в АртемЧека), рассказывать про уход за кожей и волосами, делиться рецептами. Банальнейший, казалось бы, контент, но число просмотров росло как снежный ком. На август 2021 года количество подписчиков достигло 9,5 миллиона! ЛерЧек начала проводить фитнес-марафоны по снижению веса, зарегистрировала свой косметический бренд, компанию по производству и доставке «здоровых» блюд...

По данным журнала Forbes, ее годовой доход достиг 600 тысяч долларов. Причем финансовое благополучие зиждилось именно на известности в соцсетях, где она раскрутила себя как коуча, «учителя жизни».

Дурилка для миллионов

Социальный психолог Алексей Рощин поясняет:

— Такие Чекалины в интернете не одни. Всевозможные коучи, предлагающие рецепты личностного развития — хоть умственного, хоть физического — буквально наводнили сеть.

Причем многие из них очень хорошо зарабатывают. ЛерЧек — лишь один из ярких примеров так называемых инфоцыган. Это люди, которые продают курсы, тренинги, книги и другие обучающие материалы, не несущие, как правило, никакой реальной ценности. Сами инфоцыгане, впрочем, могут называть себя инфобизнесменами. Но продают они в большинстве случаев лишь воздух, пустое место.

Как пояснил эксперт, высокие заработки инфоцыган во многом обусловлены современными технологиями.

— Обычный мошенник ищет своих жертв «методом тыка» — обращаясь к одному, второму, третьему, пятому — лично или по телефону. Среди этой аудитории рано или поздно окажется человек внушаемый, которого легко развести. А «коучи» и «гуру» благодаря интернету обращаются ко всем сразу! Если тебя читают миллионы, то среди них, будь уверен, найдутся несколько тысяч легковерных, которые купят твой курс, — это закон больших чисел, — пояснил Алексей Валентинович.

На инфоцыган отлично работает и цифровизация нашей жизни. Ведь, согласитесь, мы плавно, но неуклонно перемещаемся в интернет. Оттуда мы узнаем новости, там смотрим кино, общаемся с друзьями и коллегами, знакомимся с противоположным полом, благодаря интернету работаем. В какой-то момент у интернет-аудитории, как и в любом сообществе, появляются свои «лидеры мнений».

Верну красоту

Инфоцыганство, как пояснил Рощин, четко делится на «телесное» и «духовное».

— Большинство людей живет крайне скучно: дом, работа, часто нелюбимая, надоевший супруг или супруга. В какой-то момент практически любой начинает испытывать экзистенциальную тоску и спрашивать: а вот зачем все это? — рассказывает эксперт. — И тут из кустов появляется коуч! «Парень, ты просто неправильно живешь! Ты не растешь как личность, не развиваешься, но это легко поправимо». И предлагает курс. Например, личностного роста. Он также может предложить курс «духовного преображения», после которого у тебя появится некий «смысл жизни».

«Телесное» инфоцыганство, как пояснил эксперт, устроено похожим образом.

— Все мы со временем, согласитесь, накапливаем проблемы со здоровьем. Фигура тоже лучше не становится. Человек смотрит на себя в зеркало и вздыхает. И тут снова появляется коуч, — рассказывает эксперт. — Он говорит: ты можешь похудеть, накачаться, стать похожим на Аполлона или Венеру. Все решаемо, купи у меня курс, и у тебя все изменится! По сути дела, фитнес — это теория бессмертного тела.

Человек, занимаясь, спасается от естественного для любого живого существа страха увядания и смерти. Инфоцыгане, продавая фитнес-марафоны, этот страх весьма успешно эксплуатируют.

Спрос растет в толпе

Как пояснил Алексей Рощин, для инфоцыган крайне важно «создать толпу», пусть сначала небольшую, из желающих купить их продукт.

— Тут используются самые разные маркетинговые ходы. И скидки по надуманному поводу, и рассказы о том, что число мест для участников ограничено, и розыгрыши призов. Как только появляется условная «толпа», к ней начинают присоединяться люди, которые участвовать изначально не хотели, — пояснил эксперт.

Срабатывает принцип «люди приходят туда, где есть люди». Ну как — «все ведь пришли, значит, там что-то интересное, значит, и мне нужно попробовать». Так работает наш ум.

Эксперт пояснил, что практически все коучи — сознательно или нет — используют принцип «я такой, как все».

— Поскольку они работают на предельно широкую аудиторию, то и выглядят, и ведут себя, как правило, очень демократично, — рассказывает Рощин. — Это не древние, убеленные сединами старцы, имеющие некое тайное знание. И не «иконы фитнеса», чей результат вы точно не повторите. Нет, в большинстве случаев это внешне обычные люди, которые говорят: я достиг успеха, потому что стал использовать вот это. Купи у меня это знание и тоже достигнешь!

Профессия — блогер

Абсолютное большинство интернет-деятелей — отнюдь не звезды. И доход от их деятельности весьма невелик.

— Многие блогеры сейчас продают курсы: как, например, правильно фотографировать или как профессионально монтировать видео, как вести свою страницу. Иными словами, они просто учат профессии, — рассказывает блогер из Троицка Ирина Младшева. — Другой вопрос, а зачем тебе эта профессия нужна. Можешь ли ты на ней зарабатывать? Я, например, пока не зарабатываю. Это хобби. И таких, как я, большинство.

Видеоблогер, спортсмен Александр Михайлов рассказывает:

— Большинство профессиональных блогеров живет с рекламы. Рекламодатели, как правило, лично приходят к блогеру, у которого реальные, а не накрученные подписчики и просмотры. Иными словами, живая аудитория. Но таких блогеров на рынке — 10 процентов максимум.

По словам Александра, топовые блогеры зарабатывают в месяц миллионы рублей. Но и траты у них огромны.

— У меня есть знакомый, он обозревает бои без правил. Как-то рассказал, что за месяц он заработал 15 тысяч долларов — примерно 1,1 миллиона рублей. Казалось бы, очень неплохо. Но давайте посчитаем расходы. За интервью с Александром Емельяненко он заплатил спортсмену 300 тысяч рублей. На операторов ежемесячно уходит от 60 до 90 тысяч. Монтаж одной программы — 25 тысяч. А снять студию? А арендовать аппаратуру, если своей нет? Камера, свет — все это денег стоит. В итоге примерно половина доходов уходит на текущие расходы.

И чем круче у тебя блог, тем больше нужно расходов, потому что публика не хочет контента, сделанного «на коленке».

Фотоотчеты в соцсетях — это тоже инструмент для увеличения продаж пустоты. Смотрите, мол, как сам блогер шикует. Будете следовать его советам — и у вас все будет в шоколаде. Правда, в реальности клиентура оказывается в другом продукте, хотя и тех же цвета и консистенции...

По словам экспертов, доходы блогеров в последнее время несколько сократились. Во-первых, самые популярные соцсети теперь запрещены, число их пользователей снизилось, а значит, упал и интерес рекламодателей. Во-вторых, с рынка ушли многие бренды: самих рекламодателей стало меньше.

В итоге, как ожидается, число инфоцыган даже увеличится. Блогеры станут зарабатывать, предлагая аудитории свои личные консультации: психолога, визажиста, фитнес-тренера. Жить-то с чего-то надо!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Кузнецов кандидат социологических наук:

— Топовые блогеры, как правило, зарабатывают на рекламе. Доходы от рекламы зависят от числа подписчиков. Откуда берутся миллионы подписчиков? А просто успешный блогер умеет эксплуатировать человеческие слабости. Например, желание подсматривать в замочную скважину. Ведь его блог, как правило, такая скважина и есть. Блогер, например, показывает, как у него все круто: дом, машина, возможности для отдыха и т.д. И неважно, настоящее это все или нет. Виртуальная реальность уже ничем не отличается от «жизненной». Именно поэтому люди с таким упоением смотрели шоу «За стеклом», «Дом» и «Дом-2». Подглядывать — это так интересно! Второй вид топовых блогеров — это скоморохи. Они «пилят» принципиально дурацкий контент, и люди подписываются на них, чтобы посмеяться и самоутвердиться: ну я-то не дурак! По сути, эти блогеры копируют средневековых скоморохов, которые не столько шутили, сколько показывали публике разные части тела, а потом шли по кругу с шапкой.

ВСЕ, ЗАРАБОТАННОЕ НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ

В элитном трехэтажном доме Валерии Чекалиной, площадью 400 квадратных метров, силовики нашли 8 килограммов чистого золота 999-й пробы при цене каждого килограммового слитка в 4,5 миллиона рублей.

Валерия, как выяснилось, ездит на Bentley лимитированной серии, а на ее мужа записаны Lamborghini Urus 2021и Mercedes-Benz G-Class Амg G 63 2021 года. Также в доме обнаружили множество драгоценностей и дорогих часов. Правда, сам дом стоимостью 125 миллионов рублей ЛерЧек не устраивает. Сейчас с супругом они строят новый, более основательный, в элитном поселке Agalarov Estate на Новой Риге: с бассейном и домашним кинотеатром.