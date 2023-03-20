Я пряди разведу руками: топ-10 политиков с самым необычным стилем

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В сети вызвал настоящий ажиотаж эстонский депутат Рейн Эплер. Но не из-за политических высказываний, а благодаря своей суперстранной прическе. «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Татьяны Петренко, к чему приводят такие эксперименты.

Политический дресс-код — один из самых сдержанных и консервативных. Часто образы на мероприятиях строго регулируются протоколом, но всегда можно найти лазейки для привлечения внимания к своей персоне. Поэтому часто большое внимание уделяют аксессуарам, цвету одежды и прическе. У женщин, кстати, намного больше свободы выбора в плане цвета и аксессуаров. Политический дресс-код имеет свои особенности в разных странах. Но основные правила политического дресс-кода схожи: строгость, умеренность, сдержанность. Часто над стилем политика трудится целая команда стилистов и имидж-мейкеров. Любая деталь в образе может рассказать многое о человеке: как расположить к себе, так и оттолкнуть. Как и прическа, одежда — один из главных способов невербальной коммуникации. Например, Эрна Сульберг вне политических мероприятий предпочитает совершенно простые пестрые платья, которые так привычны большинству женщин старшего возраста. Так она демонстрирует свою «простоту», близость к людям. Борис Джонсон своим неряшливым стилем (зачастую закатанные рукава рубашки, взъерошенные волосы) создает имидж труженика, который постоянно работает. Его стиль — это визитная карточка, он легко узнаваем и быстро запоминается. Одной из деталей стиля Трампа является длинный красный галстук. Длина галстука, которая противоречит всем правилам дресс-кода, говорит о решительности, о том что политик не такой, как все, и готов идти вразрез с общепринятыми нормами. Красный цвет — символ власти и силы, а также неофициальный символ республиканцев.

Рейн Эплер: триумфальный провал

Депутат Рейн Эплер вошел в парламент Эстонии — и в историю политической моды. Пресса «присудила» ему победу в номинации «самая ужасная прическа среди политиков». Может, Эплер просто любит научную фантастику и хотел бы сняться в кино, но не вышло.

Майкл Фабрикант: это не парик

Долгие годы первое место самой ужасной стрижки удерживал член английского парламента Майкл Фабрикант. Он клянется и божится, что волосы родные и это ни разу не парик. Но ему никто не верит.

Антоанета Лазарова: шальная императрица

Антоанета была кандидатом на пост старосты небольшого болгарского села с населением в двести человек. Вряд ли она могла предположить, что из-за своей шедевральной почти средневековой прически она прославится на весь мир. Ее шикарный начес, стремящийся ввысь, вызывает в политических кругах лишь усмешки.

Борис Джонсон: встал и пошел

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон привык появляться на публике со взъерошенными волосами. У его прически даже есть свои аккаунты в соцсетях. Как-то Джонсон заявил, что специально взбивает прическу руками перед мероприятиями. При этом, когда журналисты спросили политика, почему он не пользуется расческой, воскликнул в сердцах: «Я расчесываюсь!» В британской прессе Бориса называют «неряшливым, щеголеватым шутом», но находятся и защитники его стиля — так, мол, он ближе к народу. Еще Джонсон часто появляется в мятом костюме, а его рубашка торчит из-под пиджака.

Санна Марин: несерьезно как-то

Премьер-министр Финляндии явно не хочет соответствовать клише о строгом внешнем виде политиков. В гардеробе Санны Марин есть кожаные косухи, шорты экстремальной длины. На пресс-конференцию она может прийти в образе «хожу так дома». Марин критиковали за то, что она снялась в фотосессии в жакете, под которым не было блузки. Многие сочли, что это неуместно.

Валентина Петренко: настоящая муза

Сенатор 17 лет занимала пост в Совете Федерации — до 2018 года. И все это время общественность впечатляли прически Валентины. Писательница Татьяна Толстая даже посвятила им очерк. Пышная, прочно зафиксированная копна волос Валентины напоминала то ли папаху, то ли подставку, то ли парик. Удачным дополнением к прическе стала способность Петренко уничтожать противников взглядом.

Дональд Трамп: длиннее, чем у оппонентов

За бывшим президентом Америки давно замечена необъяснимая любовь к очень длинным галстукам. Замечено, что на знаковых мероприятиях его аксессуар намного превосходит по длине галстуки оппонентов. Поклонники политика завели аккаунт в соцсети, посвященный его галстукам, — и подписчиков там чуть ли не больше, чем у самого Трампа. Еще одна гордость Дональда — его вихрастая прическа с косым пробором. В 2016 году политик пожаловался на то, что лак для волос не действует дольше 20 минут. Вот какие проблемы занимали лидера государства!

Эрна Сульберг: деревенская простота

Экс премьер-министр Норвегии — женщина обаятельная. Смотришь на нее и думаешь: сколько таких же круглолицых дам в цветастых платьях можно встретить в российской глубинке — например, за прилавком продуктового магазина. Эрна Сульберг одевается, как большинство женщин ее возраста и комплекции. Политик обладает пышными формами — пестрые наряды не всегда выгодно подчеркивают ее фигуру. По мнению политолога Михаэлиса Галицкого, внешний вид Сульберг отражает беспечную политику Норвегии — страны, на которую фокус мирового внимания не падает.

Наная Махута: все на лице

Наная — министр иностранных дел Новой Зеландии, первая женщина на этом посту. Татуировка на подбородке указывает на ее принадлежность к племени маори (коренное население страны) и называется «моко». Махута говорила об этой тату: «Это мое удостоверение личности — как паспорт». Спиралевидный узор указывает на род человека, его положение. Еще у политика есть рисунки на груди, на спине, на ногах и на плечах.

Шанталь Бийя: женщина-огонь

Жена президента Камеруна Шанталь выглядит как настоящая дива. Копну волос — то огненную, то винного цвета, то цвета выжженного песка — она фиксирует на головокружительной высоте. Знойная африканка (наполовину француженка) любит и яркий макияж, и обувь на высоком каблуке. А ее наряды нередко несут послание. Так, для встречи с папой Бенедиктом XVI она выбрала шляпу, декорированную крестами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаэлис Галицкий, социолог, политолог:

— Образ политика напрямую влияет не только на его собственное реноме, но и на восприятие социумом его позиции. Многие политики специально снижают пафосность, чтобы быть ближе к народу. Но не в случае с той же Эстонией. Здесь я вижу вполне оправданное чувство недооцененности, второстепенности или даже третьесортности в мировом политическом пространстве, что как раз выражается в гротескной причудливости образов. Это автопортрет власти и электората. В целом мы наблюдаем сегодня кризис мировой политической системы, когда общественные деятели пытаются привлечь к себе внимание публики не важными решениями, не своим голосом, а внешними «бирюльками», за которыми ничего не стоит.