Шарада-ребус: на экраны выходит фантастическая драма «Путешественница во времени»

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

На экраны 23 марта выходит фантастическая драма «Путешественница во времени». Такое незатейливое название, как ни странно, получила 120-минутная оригинальная лента Оливье Тренэра не у наших продюсеров, а на родине, во Франции.

Но фантастики там мало — бесполезно будет искать хитрую машину времени, безумного профессора или пикирующих на Эйфелеву башню НЛО. Это прежде всего трогательная история о поисках личного счастья, призвания и любви талантливой пианистки Джулии (Лу де Лааж). И если честно, точно определить жанр ленты затруднительно. Потому что в результате у авторов получилась этакая шарада-ребус с несколькими неизвестными, отгадывать которые непросто.

Помните знаменитую легенду о бабочке, которая взмахом крыла меняют ход истории? Так вот, ее роль в картине играют детали, иногда довольно мелкие, вроде потери паспорта или опоздания на автобус, которые в корне меняют судьбу героини. В результате мы видим параллельно несколько историй, в которых она проживает разные сценарии с разными любимыми людьми. Следить за этим хоть и сложновато, но увлекательно.

Сам режиссер признается:

— Это практически математика! Когда проект впервые был представлен продюсерам, это был не просто синопсис — это была таблица Excel с двумя осями абсцисс и ординат и цветовым кодом для того, чтобы отобразить там четырех Джулий, судьбу каждой из них и переходы, чтобы ничего не перепутать в развитии этой истории. Поскольку фильм был основан на сложной и увлекательной конструкции, необходимо было использовать четкий и строгий подход.

А стартует история с финала: с Парижа 2052 (!) года. Рефлексирующая Джулия, как на сеансе регрессолога, хочет понять, когда и с чего все началось. И отважно путешествует по своей жизни в поисках событий, изменивших ее судьбу. А их несколько. Это и безумная поездка с подружкой в Берлин на слом знаменитой стены, и участие в национальном музыкальном конкурсе, и столкновение с симпатичным парнем в книжном магазине...

Актрису Лу де Лааж, сыгравшую четырех разных Джулий, режиссер называет «актрисой-хамелеоном»:

— У нее удивительная способность выглядеть каждый раз по-разному и одновременно сыграть нежность и жестокость. Она может играть молодость, но в то же время обладает великолепным низким голосом, который позволяет ей играть зрелость. Ведь специфика роли требовала актрису, которая сыграет героиню от 17 до 80 лет.

Героиня, как на Страшном суде, пытается понять, в какой момент она могла бы изменить свою судьбу. Может, когда стала знаменитой пианисткой, гастролирующей по миру с сольными концертами? Или когда ушла в скромный колледж учить детей хоровому пению? Или когда осталась жить в Берлине, бросив родителей? Или когда уличила мужа в измене? Или когда сама изменила? Одно ей становится ясно: выбор она всегда делала сама. И любое следствие — приятное или не очень — это результат ее собственного решения...

— Наши жизни не состоят целиком и полностью из случайностей, они не написаны заранее, — говорит режиссер Оливье Тренэр. — Они прежде всего являются результатом принятых нами решений, выражения нашей свободной воли. Но у всех нас в памяти есть несколько ключевых моментов, когда случайность сыграла решающую роль, когда несколько секунд или простой взгляд в сторону привели к тому, что наша жизнь уже никогда не будет прежней.

Этот фильм заставляет нас фокусироваться на тех моментах, которые ускользают от нас, на этих маленьких и часто незаметных случайностях, которые в одно мгновение могут перевернуть все с ног на голову и заставляют нас выбрать этот путь, а не иной. У всех актеров и технического персонала, которых я встречал, была в жизни схожая история, и именно это подтолкнуло их к работе над фильмом.

По сути, картина получилась одновременно и мистической, и реалистической. За мистику здесь отвечает его величество случай, за реализм — выбор героини как залог ответственности человека за свою судьбу и за финал жизни. У Джулии в одном из вариантов все кончается неплохо: в преклонном возрасте ее, хрупкую старушку, чествуют в концертном зале и талантливые ученики, и внимательные внуки, и седовласый муж. В этом диком соревновании сценариев судьбы побеждает тот, в котором она честно и скромно работает учительницей пения. И, кажется, именно эта простая мораль придется большинству зрителей по душе.