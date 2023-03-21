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Круглый стол «Новые медиа в современном информационном пространстве»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Мастерская цифровых медиа
Общество
Круглый стол «Новые медиа в современном информационном пространстве»

Круглый стол. «Новые медиа в современном информационном пространстве»

Участники: Татьяна Яковлева — председатель Региональной общественной организации Центр социально-культурного развития семьи и молодежи «Перово», руководитель проекта; Мехрибан Садыгова — советник ФГБУ «Дом народов России», Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Председатель Совета ФНКА АзерРос; Анна Толоконникова — кандидат филологических наук, доцент, куратор работы со школами факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова; Екатерина Миронова — куратор проекта «Медиакласс в московской школе», старший методист Городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы.

Ведущий — Руслан Орехов.

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