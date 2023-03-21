14 пригородных вокзалов будут готовы для пассажиров в этом году

ТПУ Лианозово / Фото: Департамент строительства города Москвы

В этом году в Москве планируют завершить строительство и реконструкцию 14 пригородных вокзалов на МЦД. Новые станции наземного метро — это комфорт и безопасность пассажиров, улучшение транспортной доступности сложившихся районов и возможности для развития прилегающих территорий. Об этом неоднократно говорил мэр Москвы Сергей Собянин.

МЦД вместе с другими транспортными проектами столицы — МЦК и БКЛ — призваны сделать городской железнодорожный транспорт доступным и комфортным для миллионов жителей Москвы и области

Один из них открыли для пассажиров в начале марта — это пригородный вокзал Очаково МЦД-4 Калужского направления МЖД.

— Модернизация пассажирской инфраструктуры является важнейшей частью создания новых диаметров наземного метро: МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский». Да и на действующих диаметрах МЦД-1 и МЦД-2 требуется обновить еще несколько станций, — отметил столичный градоначальник.

Помимо Очакова, с начала 2023 года в столице также были открыты станции Лесной Городок и Марьина Роща. Пригородный вокзал Лесной Городок располагается в Московской области. Он войдет в состав будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) на Калужском направлении Московской железной дороги (МЖД). Благодаря реконструкции здесь появились две новые платформы и подземный вестибюль для прохода к поездам и безопасного перехода через железную дорогу.

Станцию Марьина Роща открыли в начале марта 2023 года. Ее возвели на соединительной Алексеевской линии. Осенью там планируют открыть вторую островную платформу для поездов МЦД-4. Это не просто станция, а полноценный транспортно-пересадочный узел. Благодаря ему в единый узел связали МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую линию метро, Большую кольцевую линию и наземный транспорт.

Идут активные работы по строительству и реконструкции 11 будущих пригородных вокзалов МЦД.

— В рамках первого этапа реконструкции станции Площадь Трех Вокзалов МЦД-2 и МЦД-4 мы построили новую платформу с навесом на всю длину, а также первую часть пассажирского вестибюля с лифтом, эскалаторами, кассами и турникетами. Вскоре завершим второй этап реконструкции. Время пересадки с МЦД на другие виды транспорта составит порядка трех минут, — подчеркнул Сергей Собянин.

В рамках подготовки к открытию движения по МЦД-4 на Белорусском вокзале возводят новые платформы. Вместо старого пешеходного моста там появится современный подземный переход с лифтами и эскалаторами. Благодаря реконструкции существенно вырастет пропускная способность Белорусского вокзала. Это позволит с комфортом обслуживать растущие потоки пассажиров.

Еще один большой транспортный хаб столицы — это Курский вокзал. Здесь останавливаются поезда МЦД-2, электропоезда Курского, Рижского и Горьковского направлений, а также «Ласточки» до Нижнего Новгорода и Иванова. В этом году здесь будет остановка поездов и МЦД-4. Для удобства пассажиров старые платформы заменят и построят новые, расширят три подземных перехода. Со стороны бизнес-центра «Арма» появится новый вестибюль, а ведущий к нему подземный тоннель реконструируют. Для удобства передвижения пассажиров оборудуют лифты и эскалаторы.

Удобнее станет и переход на Кольцевую и Арбатско-Покровскую линии метро. В планах — сделать подземную пересадку на станцию «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии.

В этом году откроется еще несколько новых станций в составе перспективного МЦД-4. Это пригородный вокзал Ольгино между станциями Железнодорожная и Кучино в Подмосковье и Поклонная.

ТПУ Ольгино (проект) / Фото: Департамент строительства города Москвы

— Пригородный вокзал Поклонная улучшит транспортное обслуживание более 78 тысяч человек. Жителям Дорогомилова и микрорайона Сетунь можно будет просто дойти до новой станции пешком — сейчас они едут на автобусе. Еще у них появится удобный и безопасный пешеходный переход через железнодорожные пути, разделяющие Раменки и Дорогомилово. Кроме того, благодаря Поклонной появится новый маршрут поездок к мемориальному комплексу на Поклонной горе, — рассказал Сергей Собянин.

Еще одна новая станция — Кутузовская, которую возводят на новой соединительной железнодорожной линии. Там предусмотрены две платформы с навесами на всю длину и надземный вестибюль с кассами, шестью эскалаторами и тремя лифтами. У пассажиров появятся варианты пересадок между Московским центральным кольцом (МЦК), метро и наземным транспортом. Благодаря открытию станции станет удобнее и пешеходам — появится связь с улицей Кульнева. Сейчас жителям столицы приходится делать крюк вдоль Кутузовского проспекта и переходить дорогу по подземному переходу.

В Пресненском районе построят станцию МЦД-4 Тестовская. Благодаря ей улучшится транспортная доступность «Москвы-Сити», а пассажиры смогут сделать пересадку на станции метро «Международная» и МЦК Деловой Центр. В перспективе здесь также появится пересадка на станцию Тестовская МЦД-1.

Одним из ключевых проектов создания МЦД-3 стала реконструкция его конечной станции — пригородного вокзала Зеленоград — Крюково. Проект уникальный. В составе трехуровневого транспортного узла — пассажирский терминал с кассами и турникетами. Три островные платформы оборудовали навесами на всю длину, которые защищают пассажиров от осадков. Впервые в Москве терминалы для автобусов обустроят на действующей эстакаде. Впервые также с одной из сторон железной дороги пересадка будет осуществляться по карусельному принципу, то есть автобусы всех направлений на посадку и высадку будут подъезжать напрямую ко входу в вокзал.

Еще три станции откроют на МЦД-1, отмечают в столичном Департаменте строительства. В результате реконструкции станции Тимирязевская появится современный вокзал с двумя платформами с и подземным вестибюлем с кассами, турникетами, лифтами и эскалаторами.

ТПУ появится и в районе Лианозово. Он объединит станции метро, МЦД и наземный транспорт. На севере Москвы также появится 26-я станция МЦД-1 — Петровско-Разумовская. Она станет частью крупного транспортного хаба и соединит первый и третий диаметры, станции Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро, а также наземный городской транспорт.

Рафик Равилович Загрутдинов - руководитель Департамента строительства Москвы / Фото: Департамент строительства Москвы

— Станцию сделают комфортной для пассажиров: теплый терминал оснастят турникетами и кассами, удобными и для маломобильных пассажиров, установят лифты и эскалаторы. Дождаться поезда можно будет под навесом, который защитит от осадков. Работы ведут без остановки движения поездов, поэтому пассажиры первого диаметра могут следить за строительством из окон вагонов, — отмечает руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.