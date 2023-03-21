Для специалистов нового поколения требуется уникальная корпоративная культура

Руководитель отдела подбора и адаптации персонала компании Insight People Алла Дашевская / Фото: Пресс-служба Insight People

Об этом заявила руководитель отдела подбора и адаптации персонала компании Insight People Алла Дашевская на круглом столе, организованном Росмолодежью в рамках XXIII Ежегодной международной Конференции и Выставки HR-отрасли. В своем выступлении «Корпоративная культура нового времени: почему привычные техники перестали работать» она рассказала о главных тенденциях в формировании корпоративных коммуникаций и поделилась принципами и инструментами, которые используются и внедряются в компании.

— Продюсерский центр Insight People — творческая команда, регионально интегрированная, объединяющая преимущественно молодых людей. Чтобы данная команда работала эффективно, требуется особенный подход к формированию корпоративной культуры. Традиционные методы не работают. Главные тенденции корпоративной культуры: переход к демократическому стилю и цифровизация корпоративной среды, — отметила Алла Дашевская.

В компании внедрен корпоративный портал, который является удобным коммуникационным инструментом для всех сотрудников, а также активно используется в рамках адаптационной программы новых специалистов. Для корпоративной платформы разрабатывается онлайн welcome-курс, который будет являться важной частью онбординга сотрудников.

Эксперт отметила, что в компании заботятся о своих сотрудниках, дают уверенность и социальную защищенность — стабильный и официальный уровень дохода, понятную перспективу развития и роста.

— Мы используем программы ДМС, в нашей команде есть психолог, иногда мы организуем программы по утренней растяжке, йоге или медитации. Мы стараемся вести активную корпоративную жизнь, предлагаем нашим сотрудникам программы обучения. Например, из недавних — курс по ораторскому искусству. Всегда устраиваем яркие, интересные мероприятия — праздники, игры и квесты, — сказала Алла Дашевская.

Свое выступление она резюмировала, сказав, что корпоративные программы формируются исходя из пожеланий и ожиданий сотрудников, чему способствуют простые и прямые коммуникации.

— Таким образом, каждый принимает участие в формировании нашей общей корпоративной культуры, — отметила она.