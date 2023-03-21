Агрегатор удвоит чаевые водителям такси

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22 марта ежегодно миллионы таксистов в России и по всему миру отмечают свой профессиональный праздник — Международный день таксиста. Агрегатор «Яндекс.Такси» в честь праздника в этот день ежегодно удваивает чаевые водителям такси.

Трудно представить жизнь Москвы без такси. Эти юркие желтые автомобили с шашечками на крыше ловко снуют по улицам мегаполиса, вовремя доставляя пассажиров, спешащих по своим делам, в разные концы столицы. Нет ни одного москвича, который не воспользовался бы услугами такси. Сегодня сделать это стало проще и легче. Для этого достаточно в приложении на смартфоне или любом другом гаджете оформить нужный заказ, и спустя несколько минут у вашего подъезда или в указанном вами месте будет ждать такси.

Истоки праздника

Международный день таксиста отмечается ежегодно во всем мире 22 марта. Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые машины для перевозки пассажиров, на которых были установлены специальные счетчики — таксометры.

В нашей стране первые автомобили с таксометрами появились в 1906 году в Петербурге. В 1907 году они появились также на улицах Москвы. Однако из-за революционных событий таксомоторы временно исчезли с улиц наших городов. Их отсутствие сказывалось на жизни столицы. 21 июня 1925 года в Москве вновь было открыто регулярное таксомоторное движение.

Московское такси

Как ранее сообщала «ВМ», средняя выручка водителя такси в России за минувший год увеличилась на 33 процента за смену, достигнув 5,6 тысячи рублей.

Служба такси в Москве постоянно развивается. Появляются новые услуги, облегчающие жизнь горожан. Так, можно заказать не только легковой автомобиль, но и грузовой, а с недавних пор стало возможным ездить с попутчиком.

Чаевые для таксистов

Появилась у московских агрегаторов также хорошая традиция. Так, 22 марта в честь профессионального праздника «Яндекс.Такси» ежегодно удваивает чаевые для водителей.

Сервис удваивает сумму чаевых, которые оставил клиент, оплачивая поездку картой. Так что в этот день, выражая благодарность водителям такси за комфортную поездку, москвичи могут в качестве поощрения оставить также чаевые, которые будут автоматически удвоены агрегатором.

Опция «Оставить чаевые водителю» работает только при оплате поездки банковской картой. Изменить размер чаевых можно через меню приложения или в конце поездки после того, как клиент поставит водителю оценку.

Таксисты — молодцы!

Люди, выполняющие свою работу добросовестно, ценятся везде, а на дороге — тем более. И вообще, таксисты — молодцы. Не теряются в сложной ситуации и всегда приходят москвичам на помощь. Приведу всего лишь несколько примеров настоящего подвига, совершенного ими.

Московский таксист Сергей ехал по дублеру Волоколамского шоссе. Он вез женщину с ребенком. И вдруг Сергей заметил виляющую по дороге машину. Автомобиль заехал на тротуар и остановился. Сергей поравнялся с машиной и увидел за рулем мужчину с искривленным ртом. Таксист включил аварийный сигнал и пошел проверить водителя, который с трудом попросил вызвать скорую помощь.

Сергей находился с мужчиной до приезда врачей. Пассажир такси также решила дождаться медиков. Водитель такси уехал по маршруту только после того, как мужчину с инсультом забрали в больницу.

Или другой случай, тоже произошедший в Москве. Беременная женщина вызвала такси под утро. Прямо в машине начала рожать. Водитель Сунатулло не растерялся. Аккуратно разместил женщину на заднем сиденье и принял роды. Затем укрыл новорожденную девочку и маму и отвез их в роддом.

И таких случаев в Москве было немало. Всех столичных таксистов благодарим за добросовестный труд. И поздравляем с профессиональным праздником!