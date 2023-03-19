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Приметы и советы

Средняя выручка водителя такси увеличилась в России на треть

Араз Салехов
Общество
Средняя выручка водителя такси увеличилась в России на треть
Фото: Pexels

В России за год средняя выручка водителя такси увеличилась на 33 процента за смену, достигнув 5,6 тысячи рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование «ГТК Холдинга».

— В среднем смена длится около восьми часов. Средняя выручка водителя за смену составляет около 5,6 тысячи рублей. За год данный показатель вырос на 33 процента, — говорится в сообщении.

В 2022 году такой показатель составлял 4,2 тысячи рублей, в 2021 году — пять тысяч рублей, в 2020-м — 3,1 тысячи рублей, в 2019-м — 2,5 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

Около 15 процентов пользователей СберАвто приобретали машины белого цвета в 2022 году. При этом по 14 процентов россиян выбирали автомобили черного и серого цветов, по 10 процентов покупателей приобретали машины серебристого и темно-синего цветов.

Автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин рассказал «Вечерней Москве», что автомобили, которые долго использовались в каршеринге или такси, обычно имеют ряд серьезных дефектов. Однако в некоторых случаях их можно выгодно приобрести и так же выгодно отремонтировать.

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