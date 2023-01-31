Названы самые популярные цвета автомобилей в 2022 году

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Около 15 процентов пользователей СберАвто приобретали машины белого цвета в 2022 году. Об этом свидетельствует анализ данных от экспертов сервиса.

При этом по 14 процентов россиян выбирали автомобили черного и серого цветов, по 10 процентов покупателей приобретали машины серебристого и темно-синего цветов.

Четвертое место в рейтинге разделили бежевый и красный цвета: их выбирали каждые десять процентов пользователей, а замкнул список коричневый с показателем восемь процентов проданных авто.

Также в топе оказались оранжевый (четыре процента), зеленый (четыре процента), голубой (три процента), фиолетовый (два процента). Помимо этого, пользователи приобретали автомобили пурпурного, желтого и даже золотого цветов.

Стало известно, что по итогам прошедшего года в Москве был замечен существенный рост цен на аренду автомобилей сервисов каршеринга. Помимо этого, рост стоимости услуг связан с увеличением цен на сами автомобили.

К концу 2022 года на складах российских автодилеров осталось от 20 до 30 тысяч новых машин иностранных брендов. Такого количества автомобилей хватит на один месяц, сообщает Ассоциация российских автомобильных дилеров. «Вечерняя Москва» разбиралась, как обстоят дела на российском авторынке, какие автомобили останутся в следующем году и стоит ли ждать снижения цен.