Одеяла и подушки ждут тебя: эксперты объяснили, что такое правильный сон

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Накануне дня весеннего равноденствия, который наступил 21 марта, весь мир традиционно отметил День сна. По этому случаю корреспондент «Вечерней Москвы» узнал у экспертов, как можно проверить качество своего сна.

В столице есть несколько специальных центров сомнологии — так называется раздел медицины, посвященный исследованиям сна. Пациенты приходят туда и... спят. Отправляюсь в один из них. В белоснежном помещении стоят удобные кровати. Встречает меня врач-сомнолог Серго Центерадзе и сразу же интересуется, что меня беспокоит.

— Слишком рано просыпаюсь, а еще — храплю! Домашние жалуются, — отвечаю я.

Специалист утверждает: для первого исследования засыпать необязательно. Предлагает провести сеанс электроэнцефалографии и достает из ящика стола прибор — коробку со множеством разноцветных проводов, надевает ее мне на голову. Устройство напоминает плетеную шапочку с торчащими наружу шнурами. Оно фиксирует мозговую активность. Затем Центерадзе запускает на компьютере специальные программы.

Ощущений во время сеанса у меня никаких. Через десять минут врач снимает с меня устройство и выносит вердикт — надо больше спать и меньше есть, чтобы сбросить вес. Однако это лишь поверхностные данные. Для более подробного исследования необходимо, чтобы датчики находились на голове и во время сна. А пациента в этот момент снимает видеокамера.

— Здоровый сон для человека важнее даже, чем пища и вода, — говорит Серго Центерадзе. — От качественного сна зависит абсолютно все в нашей жизни! Притом «жаворонки», как правило, более здоровые, чем «совы». Так что я советую всем перестроить свой режим дня. Сделать это несложно: как только прозвенел будильник — раскрывайте шторы и включайте свет, и ваши «внутренние часы» поймут, что пора просыпаться. Затем умойтесь холодной водой и обязательно плотно позавтракайте.

Кстати, хороший сон помогает и вес сбросить, отмечает эксперт.

— Спите крепко, не менее шести-семи часов: за это время происходит сжигание жира. Если же сон неглубокий, вы часто просыпаетесь, то этого процесса не происходит. Чем меньше вы спите, тем больше хочется есть, появляется тяга к сладкому.

Кроме того, сон — это еще и профилактика вирусных заболеваний.

— Доказано, что люди, которые меньше спят, более склонны к воздействию вирусов, — отмечает сомнолог. — А еще сон необходим детям: в первую половину ночи происходит рост организма.

Сновидения изменили мир

Без хорошего сна не было бы и важных научных достижений. Некоторые ученые совершали великие открытия именно во сне!

На санях с горки

Альберт Эйнштейн признавался, что его научная карьера — это по сути и есть переосмысление сна. Ученому снилось, как он едет на санях внизу по крутому склону, набирая скорость: это вдохновило его на размышления о том, что происходит при достижении скорости света. Именно во сне Эйнштейн видел парадоксы концепции пространства и времени.

Приснилась швейная машинка

Американца Элиаса Хоу называют отцом современной швейной машинки, однако он только улучшил уже существующий агрегат (на фото внизу справа) и получил на него патент. Он долго размышлял, где в механизме должно быть игольное ушко. Ученый думал о классической игле, а мысль о том, что ушко может располагаться внизу, не приходила ему в голову. Зато она осенила его во сне!

Запомнил и записал

Самым известным из научных сновидений стала периодическая система элементов, которая приснилась Дмитрию Менделееву. Он работал над ней сутками без отдыха и в один момент уснул. Во сне Менделеев увидел таблицу, а когда проснулся, записал все данные на бумаге.

Солнце подсказало

Знаменитый датский физик-теоретик Нильс Бор увидел во сне модель атома. Она явилась к нему в виде солнца из горящего газа, вокруг которого вращались связанные с ним тонкими нитями планеты. Внезапно газ затвердел, а солнце и планеты резко уменьшились в размерах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Серго Центерадзе, врач-сомнолог, Первый МГМУ им. Сеченова:

— Есть простой тест, который позволит понять, насколько вы выспались. Он основан на координации движений. Если после пробуждения вы в состоянии, к примеру, забить мяч в пустые ворота, со сном все в порядке. Если же не попали, значит, явно недоспали.