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«Газпромнефть — СМ» внедряет импортонезависимые технологии для российского рынка смазочных материалов

Михаил Петров
Общество
«Газпромнефть — СМ» внедряет импортонезависимые технологии для российского рынка смазочных материалов
Фото: Стоян Васев

«Газпромнефть — СМ» расширяет выпуск высококачественных базовых масел, компонентов и смазочных материалов с длительным интервалом замены. Специалисты компании поделились успешным опытом внедрения передовых технологий на международной конференции «Нефтепереработка и нефтехимия», участие в которой приняли более 100 крупнейших производителей смазочных материалов из России и СНГ.

Повышение уровня импортонезависимости российского рынка смазочных материалов стало одной из ключевых тем форума. Технологические решения по разработке собственных базовых масел и специализированных пакетов присадок, которые компания реализует на производственных площадках в Москве и Омске, получили высокую оценку российских и зарубежных экспертов.

Современное оснащение производственных линий компании, не имеющее аналогов в России, гарантирует высокое качество и надежность готового продукта.

— Российский рынок смазочных материалов — один из самых динамично развивающихся в мире. Наши специалисты внедряют и разрабатывают лучшие решения, ориентируясь на запросы ведущих автопроизводителей и крупнейших промышленных предприятий. Кроме надежных и качественных масел, мы обеспечиваем партнеров профессиональной технической экспертизой и уникальными цифровыми сервисами, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

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