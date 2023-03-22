Как оформить статус предпенсионера и какие льготы положены

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Человека, который находится в возрасте, приближающемся к пенсионному, в России может получить статус предпенсионера. Для такой категории граждан предусмотрен ряд различных льгот. Подробнее о том, как получить этот статус и что он дает — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое статус предпенсионера

Несколько лет назад в России начали повышать пенсионный возраст: для мужчин он был повышен до 65 лет, для женщин — до 60. Однако кроме права на пенсионные выплаты данный возраст дает еще и возможность получать ряд социальных услуг. Такая возможность сохранилась для мужчин 60 лет и женщин 55 лет — для этого в законе прописан статус предпенсионера. Чтобы получать такие услуги, предпенсионеру нужно подтвердить свой статус.

Люди предпенсионного возраста имеют право на различные налоговые послабления, увеличенное пособие по безработице, досрочное получение страховой пенсии, алименты от членов семьи и другие льготы. В зависимости от региона список льгот для предпенсионеров может быть расширен.

Кто может получить статус предпенсионера

Получить статус предпенсионера можно за пять лет до выхода на пенсию. Обязательное условие: у человека должен быть достаточный стаж работы либо звание ветерана военной службы или ветерана труда.

Как и где подать заявление

Подтвердить статус предпенсионера можно, сделав запрос на госуслугах. Однако важно, чтобы ваша учетная запись должна быть подтвержденной. Полученную справку можно скачать самостоятельно или отправить другому человеку. При необходимости получить справку можно на бумаге — для этого нужно обратиться в МФЦ.

На какие льготы можно рассчитывать, получив статус предпенсионера

Предпенсионерам даются налоговые преимущества, аналогичные льготам для пенсионеров.

Они имеют право не уплачивать налог на имущество и получить вычет на земельный налог.

Еще одно из преимуществ статуса предпенсионера — увеличенный размер пособия по безработице.

В первые три месяца после оформления оно может составить до трех четвертей от среднего заработка человека, но не более 12 792 рублей. В следующие три месяца оно составит 60 процентов, а дальше — 45 процентов.

Всего выплачивать пособие могут в течение двух лет. Если за это время предпенсионер не сможет найти работу, ему дадут право досрочно оформить страховую пенсию. А помочь найти работу могут бесплатные обучающие программы, которые доступны на государственном портале «Работа в России».

Статус предпенсионера также защищает человека от незаконного увольнения или отказа в приеме на работу.

За несправедливое решение работодателю может грозить ответственность вплоть до уголовной. Кроме того, работодатели обязаны ежегодно предоставлять предпенсионерам два оплачиваемых выходных дня для прохождения диспансеризации.

У предпенсионеров есть возможность получить безусловную обязательную долю в наследстве.

Оно распространяется даже на те случаи, когда человека не указали в завещании. Также предпенсионеры имеют право на алименты от трудоспособных членов семьи.

Иные льготы и выплаты

В зависимости от региона у предпенсионеров есть право на другие льготы. Им могут, в частности, оплатить услуги ЖКХ и капремонта или дать возможность льготного проезда в городском транспорте.

Например, в Москве предпенсионерам выдают социальную карту, позволяющую бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом. Также столичным предпенсионерам могут предоставить бесплатную путевку в санаторий и возместить стоимость проезда до места лечения.