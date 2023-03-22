Будут и другие: почему страны начали ужесточать правила пребывания для россиян

Фото: Unsplash

В последнее время ряд государств начали ужесточать правила пребывания для российских граждан в стране: например, подобные меры ввели Индонезия и Таиланд. В будущем количество стран, присоединившихся к ограничениям, может увеличиться. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

По его словам, количество россиян на индонезийском острове Бали стало рекордным, что не очень нравится местным властям:

— Россияне остаются на Бали очень надолго, продлевая туристическую визу путем получения бизнес-визы. Для этого россияне на день вылетают в Малайзию и возвращаются — есть такое правило. Индонезийские власти не очень довольны таким количеством людей, не все из которых платежеспособны. Многие еще и нарушают условия пребывания, не получая бизнес-визу, но при этом оставаясь дольше положенных 60 дней. Сейчас определенным компаниям ограничили оформление бизнес-виз. Усложнился и процесс ее получения, так как гражданин должен подавать заявление через миграционный сайт и платить со своей карты. А российские карты в Индонезии сейчас не принимаются.

Также идут разговоры о запрете аренды байков на Бали для россиян, отметил Мельник. Однако этот момент больше поведенческий: огромное количество туристов в самых разных странах (не только в Индонезии) арендуют байки в плохом состоянии. Кроме того, они нарушают правила дорожного движения, и иногда это заканчивается настоящей трагедией.

Вводятся и новые ограничения в Таиланде, заметил собеседник «ВМ»:

— Причина та же самая: нарушения визового режима. Касаемо въезда ограничений пока что особенно нет, но во всех курортных зонах будет ходить полиция и проверять паспорта на предмет просроченной отметки о въезде. Довольно давно (еще в нулевых) в Таиланде появился такой термин, как «фаранг», — так там называют европейцев, долгое время проживающих в Азии. А с прошлого года много россиян уехало в Индонезию и Таиланд, потому что там очень комфортные условия, оттуда можно работать. Особенно это касается специальностей, связанных с IT. Сейчас местные власти хотят с этим бороться.

По словам эксперта, различные азиатские страны начинают поддерживать друг друга в ограничениях для граждан России. В качестве примера подобной тенденции можно привести Индию, которая с недавнего времени сократила до 180 суток в год срок пребывания россиян по электронной визе.

Более близкие к России страны также начинают ограничивать пребывание россиян, подчеркнул Мельник:

— В том же Казахстане меняют правила для россиян. Если раньше в стране можно было находиться 90 дней и там же продлевать право на пребывание, то сейчас они это правило отменили. По истечении срока нужно обязательно возвращаться в Россию и снова въезжать к ним. В Турции тоже потихоньку борются, но прежде всего ужесточились правила по получению ВНЖ. Огромное количество россиян живет в Турции. В основном люди обосновываются в регионах, где жизнь дешевле.

Собеседник «ВМ» считает, что новые ограничения будут появляться в любых странах, в которых начнет останавливаться с нарушениями слишком много россиян.