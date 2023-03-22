А на десерт адреналин: самые необычные рестораны планеты

Фото: Unsplash

23 марта в столице объявят рейтинг лучших заведений общепита Москвы, которые пытаются постоянно удивлять горожан и гостей столицы, демонстрируя мировые тренды. «Вечерняя Москва» обсудила самые необычные рестораны планеты с председателем Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергеем Мироновым.

Люди ходят в рестораны, чтобы попробовать что-то новое, получить гастрономическое удовольствие. Да, можно поесть на высоте, можно в темноте. Это некая изюминка. И это достаточно дорого. Вот у вас в редакции висит фото ресторана Dinner in the Sky, его поднимают на специальной платформе на высоту 50 метров. Безусловно, ужин в небесах дарит яркие эмоции. Как и, например, в аквариуме — есть и такие заведения, где ты сидишь на глубине, а вокруг тебя плавают рыбы. Есть рестораны на скалах. Но все это не про ресторан, это про ощущения. А еда — дополнительная опция.

И в основном необычные проекты встречаются за границей, у нас в России их мало. Что касается шоу... В Мадриде есть ресторан, расположенный в ВИП-зоне футбольного стадиона. А в Японии есть ресторан, где работают роботы. В Гринпойнте, штат Нью-Йорк, работает ресторан Eat, где запрещено разговаривать. А в токийском ресторане шефа Хиринори Икено подают микроскопические блюда — например, суши умещаются на подушечке пальца. Испанский ресторан Disaster Café предлагает обедать в условиях землетрясения в 7,8 балла. В японском городе Уцуномия есть заведение Kayabukiya Tavern. Вместо официанта там обезьянка. Вместо чаевых она порадуется бананам.

Стоя поем!

На острове Дьявола в Китае когда-то находилась тюрьма для опасных преступников. А сейчас там есть колоритный ресторан, стилизованный под исправительное учреждение. Изначально планировалось, что, посетив это заведение, потенциальные преступники одумаются.

А потом оказалось, что это отличный бизнес! У посетителей на входе берут отпечатки пальцев, фотографируют их как «заключенных». А потом — наручники и тюремная баланда! То есть вполне приличный обед в камере. Обед обойдется примерно в 7 тысяч рублей с человека.

В этом баре я пришелец

Зубастые пришельцы, которых мы знаем по фильмам, и знаменитый Чужой из кинокартин Ридли Скотта созданы художником Х. Р. Гигером. В Швейцарии (Грюйер) есть его музей, а к нему примыкает знаменитый бар HR Giger. Обстановка здесь одновременно пугающая и изысканная, и уж точно инопланетная. Своды помещения напоминают хребты загадочных существ, интерьеры погружают в фантастический мир, где оживают страшные и чарующие фантазии. За пару чашек капучино придется заплатить от 20 франков (около 2 тысяч рублей).

На высоте птичьего полета

Созданный в 2006 году в Бельгии ресторан Dinner in the Sky перемещается по разным странам. Несколько раз проект был «на гастролях» в Москве. Гости ресторана наслаждаются едой и красивым видом на высоте 50 метров — кстати, с этой отметки начинается так называемая высота птичьего полета. Чтобы попасть к столу, нужно сесть в кресло, пристегнуться (пристегивают даже ноги, чтобы обувь не слетела) и довериться оператору подъемного крана.

Рассчитан стол на 22 человека. Кроме официантов и поваров, рядом — специалист по безопасности. Предусмотрен запас столовых приборов — вилки иногда падают вниз! Цены на двоих (на 2021 год в Москве): завтрак — 14 тысяч рублей. Обед — 19 тысяч рублей. Ужин — 29 тысяч рублей. На закате — дороже.

Кому вредной еды?

Ресторан Heart Attack Grill в Далласе называют «самым вредным» в мире. Здесь все напоминает больницу: официантки в халатиках медсестер, пижамы для посетителей. Здесь подают бургеры в шесть «этажей», килограммовые гамбургеры и прочую еду, которую приверженцы здорового образа жизни избегают. Для тех, кто весит 160 кг и больше, — скидка. В общем, «пищевая порнография» — как выразился основатель ресторана Джон Бассо. Судя по отзывам, за 1500 рублей на наши деньги в этом заведении можно довольно сытно перекусить.

На склоне вулкана, среди Огненных гор

Далеко-далеко от столицы, на канарском острове Лансароте (Испания), есть необычное заведение. Ресторан El Diablo расположен прямо на склоне вулкана, который спит с 1824 года.

Пейзажи его окружают поистине марсианские: черный песок, целые поля застывшей лавы, зияющие кратеры — на острове несколько сотен вулканов. Говяжьи стейки здесь жарят прямо над жерлом — под грилем клокочет лава. Вид из ресторана открывается на национальный парк и Огненные горы. Обед обойдется в цену от 30 евро (2,5 тысячи рублей).

Под охраной снежного дракона

В Финляндии и Лапландии много ресторанов из снега и льда. Так, лапландский ресторан Snow Village имеет площадь 20 тысяч квадратных метров, и оформление его ежегодно меняется. Ледяные столы, рисунки, резьба по льду...

В одном из сезонов ресторан был выдержан в тематике сериала «Игры престолов», и посетители могли увидеть снежного дракона, стену «зала ликов». А Hotel de hielo в Кеми (Финляндия) — настоящий снежный замок. Пообедать здесь можно по цене от 40 евро (чуть больше 3 тысяч рублей).

Над полями, над лесами

В Нидерландах рестораторы придумали применять для приготовления пищи горячий воздух в куполе воздушного шара. Он нагревается до 100 градусов по Цельсию, что позволяет готовить рыбу и мясо, хоть и неторопливо. Посетители ресторана Culiair наслаждаются одновременно и полетом, и потрясающим видом, и вкусной едой. Поднимают боксы-решетки с ингредиентами в верхнюю часть купола, где они и томятся, пока клиентов отвлекают красота вокруг, закуски и шампанское. Затем блюда изысканно сервируют. Подают здесь королевского морского окуня, баранину, птицу... Билет стоит от 475 евро (почти 40 тысяч). В цену входит и ужин из пяти блюд, и сам полет.

Ниже уровня моря

На Мальдивах (атолл Алиф Даал) в составе одного из отелей есть ресторан Ithaa, который находится под водой. Помещение напоминает гигантский воздушный пузырь, снаружи которого плавают рыбы, другие морские обитатели. Сидя за столиком, можно полюбоваться и коралловыми рифами.

Помещение рассчитано на 14 гостей. Каждый день дайверы чистят поверхность «пузыря», чтобы обзор оставался прекрасным. Обед в подводном ресторане обойдется примерно в 250 долларов с человека (почти 20 тысяч рублей).

Водопад и птичьи трели

Ресторан Villa Escudero — гордость провинции Лагуна на Филиппинах. Особенность его в том, что прием пищи происходит вблизи водопада, омывающего ваши ноги. Если хочется адреналина, столик можно выбрать прямо у низвергающегося водного столба. А брызги приправят традиционные филиппинские блюда, которыми здесь угощают... за большие деньги. Дополняют антураж цветы, пальмы и пение экзотических птиц. Точных цен на сайте курорта, к которому относится ресторан, нет, но, судя по отзывам, стоит заложить на его посещение от 5 тысяч рублей на наши деньги.

«Вечерка» дозвонилась

Ресторан Dinner in the Sky есть на одной из фотографий, которые висят в редакции «МВ». Сделал снимок фотограф Александр Рюмин (на фото слева — тот самый кадр его авторства).

— Фото было сделано летом 2021 года, когда ресторан приехал на небольшой период в Москву из Бельгии. Я поднялся на подъемный кран, чтобы запечатлеть его, — рассказал «МВ» Рюмин. — Это были удивительные ощущения. Снимать на высоте было неудобно, у меня кружилась голова, но это того стоило. Думаю, люди идут в такие заведения, чтобы получить новый опыт, пощекотать себе нервишки. Эмоции и правда захлестывают. Для меня это была одна из самых необычных съемок.