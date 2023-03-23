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Круглый стол «Формирование гражданской позиции воспитание молодого поколения средствами музейной педагогики»
Сюжет:Живая история
Участники: стали Марина Маслова, начальник отдела гражданского воспитания и музейной педагогики Московского центра «Патриот.Спорт»; Михаил Клочихин, директор школы ГБОУ Школа №1164; Елена Слесаренко, руководитель Детского центра Музея «Победы»; Екатерина Игнатова - глава муниципального округа Марьина роща, член Всероссийского общественного движения «Матери России» г. Москвы, Яна Воробьева, исполнительный секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» СВАО г . Москвы.
Ведущий — Руслан Орехов.
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Проще, чем кажется