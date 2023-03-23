Дом по программе реновации введут в этом году в пяти минутах от станции МЦД Сетунь

Фото: Департамент строительства города Москвы

В Можайском районе на улице Говорова, владение 14/16, в этом году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации.

— Новостройка расположится всего в пяти минутах пешком от станции МЦД Сетунь. В настоящее время ведется монтаж монолитных конструкций наземной части здания, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет состоять из трех секций переменной этажности. Подземная одноуровневая автостоянка разместится под территорией внутреннего дворового пространства. Фасады сделают вентилируемыми и отделают терракотовыми клинкерными панелями. На них установят металлические короба для кондиционеров, лоджии застеклят.

В доме будет 121 квартира (однокомнатных — 63, двухкомнатных — 45, трехкомнатных — 13). Четыре квартиры предусмотрены для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Первый этаж сделают нежилым — здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся: комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

В доме предусмотрены лифты грузоподъемностью 1000 и 400 килограммов, их оснастят визуальными и тактильными средствами информации.

Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения.

Придомовую территорию благоустроят. Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.