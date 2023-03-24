Московские школьники встретились с летчиком-космонавтом Андреем Борисенко

Фото: roscosmos.ru/Олег Кононенко

Знаменитый гость рассказал, как выстроена работа на Международной космической станции (МКС), как он стал бортинженером и какими навыками должен обладать космонавт.

Ученики космических классов встретились с летчиком-космонавтом, Героем Российской Федерации Андреем Борисенко. Он провел на орбите 337 суток, совершив два космических полета. Встреча состоялась на площадке Музея космонавтики, ее организовал Городской методический центр столичного Департамента образования и науки.

Андрей Борисенко поделился историями своих полетов 2011 и 2016–2017 годов. Он также рассказал подросткам о том, из чего складывался его долгий путь к карьере космонавта, о подготовке к экспедициям, деятельности космонавтов на земле, упорстве в достижении целей. Оказалось, что к каждой командировке к звездам нужно долго готовиться, в самом космосе время ощущается иначе, а после возвращения домой приходится заново привыкать к земному притяжению.

Школьники узнали, какие научные исследования и эксперименты проводятся на орбите, кто обслуживает бортовые системы на МКС, какой распорядок дня у космонавтов и как они поддерживают свою физическую форму. Во время мозгового штурма вместе с гостем старшеклассники определили, опасна ли разгерметизация спускаемого аппарата после раскрытия основных парашютов, какая схема сближения с МКС наиболее простая для космонавтов и почему. По окончании встречи Андрей Борисенко подарил школьникам открытки со своими автографами и порекомендовал фильмы и книги о космосе. Кроме того, он подчеркнул, что крайне положительно относится к проекту предпрофессионального образования в Москве.

— В предпрофессиональные классы дети могут прийти и попробовать себя в будущей профессии, на которую ориентирован этот класс. И дальше ребенок либо поймет, что да, ему это интересно, и он будет готов двигаться по этому пути дальше, либо сделает для себя вывод, что это на самом деле не очень интересно, это его не захватывает, и он просто сменит вектор. И то, и то я считаю очень важным для ребенка, для будущего гражданина, благодаря этому у нас будет меньше разочарований в профессиях, меньше будет потерянного времени, как итог — меньше разочарования своей собственной жизнью, — отметил Андрей Борисенко.

Заведующий отделом научной популяризации Музея космонавтики Альфред Вардазарян отметил, что к этой встрече старшеклассники явно серьезно готовились, изучали биографию космонавта, а само мероприятие оказалось интересным и для школьников помладше.

— Такие встречи важно проводить и для учеников средних классов, потому что именно в этом возрасте они смогут уже понять, а интересно ли им пойти в космические или, например, авиастроительные классы. Поэтому в перспективе мы планируем организовать отдельные встречи и для них, — рассказал Альфред Вардазарян.

Мероприятие прошло при поддержке Музея космонавтики и госкорпорации «Роскосмос». Встречу провели в рамках программы «Мой наставник — космонавт» в честь Года педагога и наставника. Ранее московские школьники уже познакомились с летчиками-космонавтами Сергеем Авдеевым, Владимиром Джанибековым и Олегом Артемьевым.

Космические классы открылись в московских школах в 2022 году. Новое направление реализуется совместно с госкорпорацией «Роскосмос». Его задача — подготовить школьников к будущей работе в аэрокосмической отрасли. В этих классах ученики развивают инженерные, исследовательские и цифровые компетенции, углубленно изучают математику, физику и информатику.

Школьникам доступны три специализации. В зависимости от выбранного направления они изучают узкопрофильные предметы, например геоинформатику и конструирование спутников, материаловедение и навигацию, специальный английский и инженерию космических систем.

С сентября 2023 года учащиеся предпрофессиональных классов будут получать образование по новому стандарту. По всем школьным предметам обновят программы — в них войдут элементы знакомства с будущими профессиями. Ученики посетят профильные городские предприятия, чтобы увидеть изнутри, что представляет собой выбранная сфера. Каждый пройдет подготовку по специальности в колледже и вместе с аттестатом об окончании школы получит свидетельство о профессии. В вузах под руководством наставников старшеклассники разработают проекты, за успешную защиту которых на научно-практических конференциях смогут получить дополнительные баллы к результатам единого государственного экзамена. Кроме того, учебные программы в школах, колледжах и вузах будут не дублировать, а органично дополнять друг друга, за счет чего нагрузка на школьников станет более сбалансированной.