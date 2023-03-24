Навруз ждет гостей: праздник объединит зрителей из разных стран и городов

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В этом году праздник «Московский Навруз» вновь соберет гостей в онлайн-формате. Следить за его трансляцией можно будет 25 марта с 14:00 до 20:00.

Шестичасовая трансляция будет запущена как на сайте самого проекта, так и на его страницах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

— В этом году мы снова отмечаем Навруз в онлайн-формате. Убежден, что при этом праздник не утратит своей красочной, доброжелательной атмосферы и привлечет еще больше зрителей на просторах интернета, придаст людям сил и энергии в наше непростое время, — сообщил «Вечерке» руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

С традициями древнего праздника, символизирующего у многих ираноязычных и некоторых тюркских народов приход весны, зрителей будут знакомить как гости студии, так и жители тех стран и регионов, где широко отмечается Навруз. Побывать у них в гостях москвичи смогут благодаря прямым включениям.

В московской студии вести праздничную программу будут Артем Каминский, Леонид Марголин и Наиля Шахова. Они будут встречать почетных гостей и участников праздника.

— Профессиональные повара раскроют зрителям Московского Навруза секреты приготовления традиционного блюда сумаляк, а профессиональные спортсмены продемонстрируют силу и ловкость в боях гуштингири и куреш, — рассказали о предстоящем празднике организаторы.

Помимо этого, по традиции зрителей ждет насыщенная и яркая концертная программа.

Ожидается, что в ней примут участие заслуженная артистка России Азиза, заслуженный артист России Денис Майданов, заслуженный артист Республики Адыгея Айдамир Мугу и народная артистка Республики Дагестан, народная артистка Чеченской Республики Патимат Кагирова. Также в этот день выступят популярный артист Элвин Грей, хореографический ансамбль народного танца «Асса», детский музыкальный театр «Домисолька».

Помимо звезд эстрады, на сцену выйдут творческие коллективы и исполнители, представляющие национальные диаспоры народов столицы. Свои музыкальные приветы гостям будут передавать известные люди, в том числе из других городов и стран.

А зрителям, желающим раскрыть свои творческие способности, будут интересны мастер-классы по игре на традиционных инструментах и национальным танцам народов, которые празднуют Навруз. Их проведут солисты музыкальных и хореографических коллективов.

— Надеюсь, что каждый найдет для себя что-то интересное и приятное для души, — сказал Виталий Сучков.

СПРАВКА

Навруз празднуют в день весеннего равноденствия (21 марта) в Иране, Таджикистане, Туркменистане, Киргизии, Казахстане, Азербайджане, Афганистане, Албании, Турции и в других странах. Также его отмечают в некоторых республиках России, в том числе Татарстане и Башкирии.