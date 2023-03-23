Как приготовить главное праздничное блюдо на Навруз

Гости праздника Навруз Замира Сафарова, Мадзурахон Каримова и Максуда Парпиева (слева направо) отжимают проращенную пшеницу перед тем, как уложить ее в казан. Так начинают готовить народное блюдо — сумаляк / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

25 марта в Москве отметят Навруз — главный праздник весны у иранских и тюркских народов. Генеральная репетиция Навруза началась в столичном кафе, где представители народов приготовили сумаляк — главное праздничное блюдо.

Аромат восточных специй заполняет кафе. Посреди зала накрыт целый дастархан (сервированный стол). На ковре горкой уложены подушки, а в центре стоят пиалы с орешками, курагой, изюмом. Тут же — блюда с фруктами и лепешки. Вокруг резвятся юные девочки в нарядных платьицах — национальных костюмах.

В центре зала установлен огромный казан с дровами. На столике разложены все составляющие для приготовления сумаляка: мука, грецкие орехи, хлопковое масло и главный ингредиент — проращенные зерна пшеницы.

— Для того чтобы зерна пшеницы проросли, нужно 3–4 дня, — говорит руководитель Таджикского культурного центра в Москве Хуршида Хамракулова. — Сначала зерна накрываются марлей и заливаются водой. И воду нужно добавлять каждый день. При этом в помещение, где стоит пшеница, может заходить только один человек.

Хуршида добавляет, что проращенные зерна богаты витаминами и другими полезными веществами.

— Так исторически сложилось, что каждую весну истощались все запасы, люди голодали, — говорит Хуршида. — И сумаляк становился тем блюдом, которое давало силы. И главное — он был символом будущего хорошего урожая.

Кстати, готовят сумаляк только женщины. А мужчины отвечают за казан и костер. К приготовлению блюда приступает повар Максуда Парпиева. Она читает благодарственную молитву, демонстрируя чистоту помыслов. А потом желает всем мира и добра. Под песни и танцы таджикских девушек в национальных костюмах Максуда поочередно складывает в казан все ингредиенты. Затем блюдо выносят на задний дворик кафе. Здесь сумаляк будет готовиться на огне всю ночь. При этом люди по очереди дежурят около казана, чтобы помешивать. А на другой день после приготовления казан снимают с огня и на несколько часов оставляют, чтобы блюдо томилось.

И вот спустя сутки можно пробовать блюдо. На вкус сумаляк похож на ванильный крем, только более жидкий. Одни сравнивают это блюдо с карамелизированной однородной манной кашей, другие — с очень сладкой ириской с дымком. А еще вкус сумаляка похож на урбеч — это дагестанское блюдо, тягучая маслянистая масса из семян льна.

— Есть сумаляк можно с хлебом или просто так, ложкой. Я вспоминаю свое детство. Когда начинали есть это блюдо, то невозможно было остановиться. Он очень сладкий, вкусный и ароматный. Несмотря на то, что там нет сахара, — добавляет гостья праздника Хосия Бултаева. — А еще этим угощением принято делиться со всеми родственниками, друзьями, соседями.

Женщина подчеркнула, что Навруз символизирует не только наступление весны, обновление природы и человека, но и очищение души и начало новой жизни. Название в переводе с фарси означает «новый день».

— Навруз — это праздник астрономического Нового года, — объясняет Хосия Бултаева. — Потому что он наступает в день весеннего равноденствия. Он не религиозный. Его можно даже сравнить с Масленицей, потому что в этот день также появляется надежда на хорошую жизнь и большой урожай.

Концертная программа, посвященная празднованию Навруза в Москве, состоится 25 марта. Будет доступна и трансляция на сайте культура.рф. На протяжении шести часов выступят популярные артисты, коллективы и солисты от национальных диаспор.

РЕЦЕПТ

На 0,5 килограмма зерен пшеницы потребуется 2 килограмма пшеничной муки, 10–20 грецких орехов и 1 литр хлопкового масла. В горячую посуду налить масло, довести его до кипения, а затем слегка остудить. Высыпать в масло муку, перемешать, чтобы не было комочков. Чтобы блюдо не пригорело, можно добавить грецкие орехи или положить на дно посуды чистые камушки.