Пешеходный переход на Ереванской улице достроят летом 2024 года

Фото: Департамент строительства города Москвы

На юге Москвы идет возведение пешеходного перехода через пути второго Московского центрального диаметра в районе улицы Ереванская в районе Царицыно на юге Москвы. Строительство объекта находится на начальном этапе

— Строительство планируется завершить летом следующего года. Сейчас ведутся работы по устройству шпунтового ограждения приемного котлована, раскопке и креплению стартового котлована, а также перекладке инженерных сетей, — рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Длина сооружения составляет 97,2 метра. Переход будет расположен в районе Ереванской улицы, дом 28, и пройдет под железнодорожными путями МЦД-2. Здесь обустроят три лестничных схода. Для маломобильных групп граждан и родителей с колясками установят три лифта и пандус.

Наземные павильоны оформят довольно интересно — это будут легкие металлические конструкции с максимальным процентом остекления, образ дополнят ламели «под дерево». Подземное пространство оформят лаконично: гранитной плиткой и штукатуркой.

— Плановый срок завершения строительства перехода — июль 2024 года. Переход обеспечит горожанам беспрепятственную и безопасную пешеходную связь территории жилой застройки района Царицыно с одноименным природно-историческим парком вдоль Каспийской улицы, исключить несанкционированное прохождение граждан по действующим путям МЦД-2, — добавил Рафик Загрутдинов.

Руководитель департамента напомнил, что развитие транспортной инфраструктуры города идет по поручению мэра Сергея Собянина.