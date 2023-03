Вместо кофе: диетологи назвали 12 продуктов с бодрящим эффектом

Фото: Pexels

Когда люди чувствуют усталость, то зачастую выпивают чашку кофе, чтобы взбодриться. Однако вместо этого можно взять на вооружение другие варианты, чтобы зарядить организм энергией на весь день, пишет издание Eat This, Not That. Эксперты в области питания назвали продукты, которые будут полезным топливом для организма и обеспечат прилив сил.

Греческий йогурт

Белок в составе греческого йогурта позволяет долго оставаться сытым, рассказала диетолог Триста Бест. Она предложила выбирать вариант с двухпроцентной жирностью вместо обезжиренного продукта. Лакомство можно дополнить богатыми клетчаткой ягодами или миндалем — источником полезных жиров.

Фото: Unsplash

Лосось

Лосось — источник белка и омега-3 жирных кислот. Эти вещества поддерживают уровень сахара в крови на постоянном уровне и предотвращают его колебания, пояснила диетолог Лиза Янг.

Фото: Pixabay

Тунец

Тунец также поможет человеку оставаться энергичным благодаря высокому содержанию омеги-3. Кроме того, эти полезные жиры регулируют уровень инсулина и уменьшают воспаления в организме. Можно выбрать как свежий, так и консервированный вариант.

Свекла

Свекла — корнеплод, в составе которого имеется масса фенольных соединений, антиоксидантов и нитратов, повышающих физическую работоспособность. Кроме того, свекла — источник сложных углеводов, которые долго перевариваются организмом. Таким образом, энергия высвобождается постепенно.

Фото: unsplash

Киноа

Киноа — это сложный углевод с высоким содержанием клетчатки и белка, рассказала доктор Бест. Крупа также содержит важные питательные вещества, такие как железо, магний, и витамины группы В, которые очень полезны для здоровья.

Бананы

Бананы — еще один продукт с высоким содержанием полезных углеводов, белка и витаминов группы В. Натуральный сахар в их составе обеспечивает мгновенный прилив энергии, в то время как клетчатка замедляет пищеварение. Наряду с этим витамины и минералы, что содержатся во фруктах, также помогают оставаться полным сил.

Фото: Pixabay

Орехи

В орехах много белка, клетчатки, полезного жира — идеальное сочетание для поддержания чувства сытости и предотвращения колебаний уровня сахара в крови, отметила доктор Янг.

Яйца

Богатые белком и витаминами группы В яйца также содержат питательное вещество под названием холин, который может улучшить когнитивные функции и уменьшить усталость.

Фото: Unsplash

Ягоды

В ягодах содержатся не только полезные углеводы, но и клетчатка, электролиты, калий и витамины группы В. Недостаток витаминов группы В может грозить утомлением.

Авокадо

Авокадо — универсальный овощ, который можно добавлять в смузи, намазывать на тосты, а можно готовить из него гуакамоле. Плод содержит белок, углеводы, клетчатку и магний, которые важны для нормального функционирования организма.

Овсянка

Крупа богата сложными углеводами, клетчаткой, что замедляют всасывание сахара в кровь, рассказала диетолог Мэри Сабат.

Фото: Unsplash

Чай матча

Матча — прекрасная альтернатива кофе. В составе порошка есть такие соединения, как рутин, теанин, кверцетин и хлорофилл, а также кофеин. Несмотря на то что матча содержит кофеин, в нем также есть L-теанин, который действует как средство для снятия стресса и нейтрализует нервное возбуждение, что испытывают некоторые люди, когда пьют кофе.