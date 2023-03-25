Пломба из платины: что делать, если загорелся электрощит

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Загорелся электрощит на лестничной клетке. Такое бывает. Наш корреспондент попытался ответить на вопросы: кто виноват, к кому в этой ситуации обращаться и кому придется платить за сорванную пломбу.

Неприятная новость застала меня вдали от дома. «Никитич, у нас беда — загорелся общий электрощит в коридоре! — вопил в телефонную трубку сосед по лестничной клетке. — У меня розетки загорелись! Аварийная бригада на вызов не приехала. Электрик из диспетчерской соединил провода и ушел. Сгорим к чертовой матери! Спасай!» Поняв, что «запахло жареным», я рванул домой.

Куды бечь?

Первым делом осмотрел электрощит, откуда берут истоки электропровода четырех квартир, расположенных на лестничной клетке. Их состояние, как и состояние электросчетчиков после возгорания, как говорится, оставляло желать… Побежал в Объединенную диспетчерскую службу (ОДС) нашей управляющей компании (УК) «Жилищник района Восточное Дегунино». Рассказал все как есть и поделился опасением, что до вызова пожарных и спасателей времени осталось немного. Руководство ОДС и дежурные электрики отреагировали сдержанно: мол, не вы первый и не вы последний на возгорание проводки в электрощите жалуетесь.

А заодно разъяснили, что у нашего электрощита — аж четыре няньки! Это — мы, собственники квартир; специалисты АО «Мосэнергосбыт» с электросчетчиками; УК района Восточное Дегунино со своими проводами, автоматами-предохранителями (которые и запылали у нас синим пламенем) и шкафом, в котором помещается все это электрическое барахло; владельцы сетей интернета и объект неизвестной принадлежности под названием «пломба».

Ликбез всегда приносил мне пользу, но не дал ответа на главный вопрос: «Куды бечь?» — как в критических ситуациях выражается мой сосед. И, пораскинув мозгами, я направился к главному энергетику нашей УК. Появление представителя «Вечерки» в образе смиренного просителя было воспринято коммунальным начальством весьма благосклонно.

Всех остальных «страдальцев», как я выяснил, здесь принимают строго по расписанию и в определенные дни. Независимо от остроты проблемы. Игорь Карпенко, главный инженер-энергетик УК, выслушал мою жалобу, дал указание «завтра же провести ремонт».

Да будет свет!

Утром следующего дня дежурные электрики в количестве двух человек, сам главный инженер-электрик, два моих соседа и я встали редкой стенкой у нашего пропахшего горелой проводкой электрощита. Оказалось, что сам видавший виды щит менять нельзя (только в случае капремонта); нужного качества автоматов-предохранителей у электриков нет, как и на складах УК. Провода же (а что вы хотите, сделано в СССР!) оказались столь надежны, что их можно использовать еще энное количество лет. Автоматы (китайского производства) поставили быстро. И щит заработал! Угроза замыкания и пожара была ликвидирована.

То, что я скажу сейчас, — очень важно, с этого, можно сказать, все и началось. Для ремонта электрощита требовалось сорвать все четыре пломбы с электросчетчиков (собственность АО «Мосэнергосбыт». Правда, условная, как выяснилось позже). Слесари проявили недюжинный талант и изобретательность и сорвали пломбу только с моего индивидуального прибора учета электричества. Но главный энергетик (добрая и наивная душа) заверил, что ситуация, при которой была снята пломба с моего счетчика, — аварийная. Значит, восстановят ее бесплатно.

А этот за все заплатит

С легким сердцем и «охранной грамотой» от УК отправился я в клиентский офис «Смольный» АО «Мосэнергосбыт» на улицу Смольную, дом 24. «Вот, — говорю, — авария случилась. Прошу восстановить пломбу, чтобы не считали меня до чужого добра, то есть электричества, жадным». «Никаких проблем! — ответили мне специалисты офиса. — Завтра к вам придет наш электрик и восстановит пломбу.

Оплату можете осуществить на месте». «Какую оплату?! — опешил я. — Ситуация-то аварийная и случилась не по моей вине!» В ответ на мое изумление начальник офиса Екатерина Матвеева ознакомила меня с документом:

«АО «Мосэнергосбыт» на безвозмездной основе производит только те виды работ, которые законодателем отнесены к обязанности гарантированного поставщика (ГП). Согласно пункту 81 (14) перечень случаев бесплатной пломбировки приборов учета определен в п. 81–81(9) ППКУ и производится при первичном вводе прибора учета в эксплуатацию, при вводе прибора учета в эксплуатацию после проведения его ремонта, замены и поверки. Во всех остальных случаях, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится исполнителем повторно, в связи с нарушением пломбы или знаков поверки, то есть при срыве пломбы, не связанном с указанными выше случаями, пломбировка осуществляется на возмездной основе».

То есть с меня потребовали уплатить за охрану чужого имущества (прибор учета электричества, принадлежащий АО «Мосэнергосбыт»). Точная сумма — 3300 рублей, из которых 2500 рублей — за пломбу (очевидно, из золота или платины) и 800 рублей за вызов мастера. Возникшие было робкие возражения и вопросы (но ведь пломбы располагаются в открытом доступе и могут быть сорваны кем угодно и когда угодно — хулиганами, зловредными соседями, интернетчиками и так далее, а платить мне, собственнику жилья) были отметены сразу же: платите или вас заставят заплатить! Да к тому же оштрафуют за нарушение закона. В случае неповиновения — предадут суду...

В назначенный час ко мне приехал замечательный электрик Алексей. За две минуты он установил драгоценную по стоимости пломбу. Сорок минут заполнял акт о выполненных работах, выписал мне квитанцию об оплате работ — тех самых 3300 рублей. Рассказал, что за неделю он установил семь таких пломб.

Только на своем участке. Срывают эти «замки» с электросчетчиков час то: в аварийных случаях, как в моем случае, во время ремонта, по неизвестным причинам. Короче, компания ГП (гарантированный поставщик) имеет с нас неплохие дивиденды за охрану своего (!) имущества. В подтверждение приведу данные из открытых источников. «Результатом работы АО «Мосэнергосбыт» за 2021 год стала прибыль в размере 5,2 миллиарда рублей. Это на 27,1 процента больше, чем в 2020 году.

Чистая прибыль за первый квартал 2022 года составила 14 миллиардов 693 миллиона рублей, увеличившись на 27,2 процента по сравнению с аналогичным показателем первого квартала прошлого года». Вы удивлены? Я — нет.