Готово новое здание взрослой поликлиники в Измайлове

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Измайлово по адресу Измайловский проспект, дом 63, 65, 67, завершено строительство нового здания взрослой поликлиники на 750 посещений в смену.

— В настоящее время готовится документация для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, в поликлинике смогут обслуживаться порядка 40 тысяч жителей района. Переводим в новое здание третий филиал поликлиники № 191. По сравнению с прежним помещением ее площадь увеличится почти в шесть раз. Здесь будут работать 229 человек, в смену, они смогут принять порядка 750 пациентов, — сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Застройщиком выступает АНО «РСИ». Медицинское учреждение построили в соответствии с новым московским стандартом оснащения поликлиник. Среди основных особенностей нового стандарта — зоны комфортного ожидания, понятная система навигации, современное медицинское оборудование, доступность для маломобильных посетителей. Композицию фасадов поликлиники также выполнили с учетом единой концепции, разработанной для программы «Новый московский стандарт поликлиник». В пятиэтажном здании новой поликлиники разместили зоны дежурного врача, выдачи больничных листов, лучевой диагностики, отдыха и комфортного ожидания, врачей-специалистов, терапевтического отделения, функциональной диагностики, эндоскопии, профилактики, реабилитации, а также административные и служебно-бытовые помещения.

— Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, район Измайлово сегодня активно развивается. Построен прекрасный спортивный комплекс и для училища олимпийского резерва, и для жителей. Закончено строительство большой поликлиники, в которой будет обслуживаться практически половина района. Реконструирована детская поликлиника, на реконструкции находится еще одна. Ну и Измайлово при таком большом количестве домов, включенных в программу реновации, выполняет задачи досрочно. Первый этап — 26 домов — будет переселено уже в этом году, хотя планировали расселить эти дома в 2024 году. Район благоустраивается, развивается, молодеет, — добавил Рафик Загрутдинов.