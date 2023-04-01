«Нехорошая» квартира: как правильно покупать жилье, чтобы не остаться ни с чем
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Сайты по продаже недвижимости последние несколько дней наводнили объявления с квартирами по «смешным» ценам. Причем в дорогих районах. «Вечерняя Москва» решила разобраться, есть ли тут подвох и можно ли покупать такое жилье.
Объявлений о продаже квартир по явно заниженной стоимости действительно много, найти такие не составило труда. Решаем позвонить по нескольким номерам и узнать детали. В большинстве случаев трубки вообще никто не берет, даже если звонить в разное время суток. По одному объявлению корреспонденту «Вечерки» наконец-то ответила девушка.
— Да, квартира около метро «Баррикадная» действительно продается, — отвечает она.
На вопрос о слишком низкой цене — однушка в центре города с ремонтом и современной мебелью стоит всего 6,5 миллиона рублей — девушка отвечает честно: собственник вступил в наследство менее трех месяцев назад, и в будущем могут объявиться другие родственники, с которыми, возможно, вам придется судиться. По словам руководителя одного из столичных агентств недвижимости Валентины Андреевой, эти сомнительные предложения периодически встречаются на рынке недвижимости.
— Я тоже решила обзвонить парочку таких объявлений, и общение навело меня на мысль, что риелторы не пытаются продать квартиру, а собирают базу тех, кто ищет себе жилье. Несколько раз меня переспросили, не боюсь ли я покупать такую проблемную квартиру, и настойчиво говорили, что могут поискать для меня вариант с хорошими документами, — рассказала Валентина Андреева.
По словам эксперта, были и другие легенды — о банкротстве продавцов, о том, что квартиру подарили недавно и факт дарения могут оспорить, что тоже вызовет проблемы у нового покупателя. Валентина Андреева считает, что такие объявления — настоящий фейк.
— Я проверила достоверность метражей по отношению к домам по указанным в объявлениях адресам, и выяснилось, что таких квартир даже не существует.
Распознать такое «фальшивое» предложение можно по нескольким параметрам. В первую очередь, говорит Валентина Андреева, квартира будет точно с проблемами.
— Второе — продавцом выступает риелтор, который, если начать задавать вопросы, уточнять детали, не сможет внятно ответить вам, — добавила она. — Третье — несовпадение параметров, но помочь с этим сможет только профессиональный риелтор, который проверит информацию, задаст правильные вопросы.
Обратить внимание стоит и на фотографии в объявлении. Если их мало и они однообразные, то объявление может быть подделкой. Предложения вообще без фотографий Валентина Андреева рекомендует даже не открывать.
Выбираем осторожно
Несколько важных признаков фальшивых объявлений о продаже квартир:
- Слишком низкая цена для этого района, при этом хороший ремонт, дорогая мебель, своя территория.
- Нет фотографий или их очень мало. Эксперты по недвижимости говорят, что в реальных объявлениях будет не менее 20–30 разноплановых фотографий.
- Указан только временный номер, по которому нельзя пробить ни продавца, ни риелтора.
- Есть несоответствия на фотографиях, например при детальном рассмотрении оказывается, что это похожие картинки, взятые из интернета.
- Сложно дозвониться по указанному номеру, с первого раза никто не отвечает или звонок вообще сбрасывается.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Денис Хузиахметов, руководитель Юридической Коллегии:
— С 2019 года доказать правоту стало гораздо проще. В Гражданский кодекс Российской Федерации были внесены изменения (часть 6 статьи 8.1 ГК РФ), согласно которым приобретатель недвижимого имущества, полагавшийся при его приобретении на данные государственного реестра, признается добросовестным, пока в судебном порядке не доказано, что он знал или должен был знать об отсутствии права на отчуждение этого имущества у лица, от которого ему перешли права на него.