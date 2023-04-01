«Нехорошая» квартира: как правильно покупать жилье, чтобы не остаться ни с чем 

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Сайты по продаже недвижимости последние несколько дней наводнили объявления с квартирами по «смешным» ценам. Причем в дорогих районах. «Вечерняя Москва» решила разобраться, есть ли тут подвох и можно ли покупать такое жилье.

Объявлений о продаже квартир по явно заниженной стоимости действительно много, найти такие не составило труда. Решаем позвонить по нескольким номерам и узнать детали. В большинстве случаев трубки вообще никто не берет, даже если звонить в разное время суток. По одному объявлению корреспонденту «Вечерки» наконец-то ответила девушка.

— Да, квартира около метро «Баррикадная» действительно продается, — отвечает она.

На вопрос о слишком низкой цене — однушка в центре города с ремонтом и современной мебелью стоит всего 6,5 миллиона рублей — девушка отвечает честно: собственник вступил в наследство менее трех месяцев назад, и в будущем могут объявиться другие родственники, с которыми, возможно, вам придется судиться. По словам руководителя одного из столичных агентств недвижимости Валентины Андреевой, эти сомнительные предложения периодически встречаются на рынке недвижимости.

— Я тоже решила обзвонить парочку таких объявлений, и общение навело меня на мысль, что риелторы не пытаются продать квартиру, а собирают базу тех, кто ищет себе жилье. Несколько раз меня переспросили, не боюсь ли я покупать такую проблемную квартиру, и настойчиво говорили, что могут поискать для меня вариант с хорошими документами, — рассказала Валентина Андреева.

По словам эксперта, были и другие легенды — о банкротстве продавцов, о том, что квартиру подарили недавно и факт дарения могут оспорить, что тоже вызовет проблемы у нового покупателя. Валентина Андреева считает, что такие объявления — настоящий фейк.

— Я проверила достоверность метражей по отношению к домам по указанным в объявлениях адресам, и выяснилось, что таких квартир даже не существует.

Распознать такое «фальшивое» предложение можно по нескольким параметрам. В первую очередь, говорит Валентина Андреева, квартира будет точно с проблемами.

— Второе — продавцом выступает риелтор, который, если начать задавать вопросы, уточнять детали, не сможет внятно ответить вам, — добавила она. — Третье — несовпадение параметров, но помочь с этим сможет только профессиональный риелтор, который проверит информацию, задаст правильные вопросы.

Обратить внимание стоит и на фотографии в объявлении. Если их мало и они однообразные, то объявление может быть подделкой. Предложения вообще без фотографий Валентина Андреева рекомендует даже не открывать.

Выбираем осторожно

Несколько важных признаков фальшивых объявлений о продаже квартир:

Слишком низкая цена для этого района, при этом хороший ремонт, дорогая мебель, своя территория.

Нет фотографий или их очень мало. Эксперты по недвижимости говорят, что в реальных объявлениях будет не менее 20–30 разноплановых фотографий.

Указан только временный номер, по которому нельзя пробить ни продавца, ни риелтора.

Есть несоответствия на фотографиях, например при детальном рассмотрении оказывается, что это похожие картинки, взятые из интернета.

Сложно дозвониться по указанному номеру, с первого раза никто не отвечает или звонок вообще сбрасывается.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Хузиахметов, руководитель Юридической Коллегии:

— С 2019 года доказать правоту стало гораздо проще. В Гражданский кодекс Российской Федерации были внесены изменения (часть 6 статьи 8.1 ГК РФ), согласно которым приобретатель недвижимого имущества, полагавшийся при его приобретении на данные государственного реестра, признается добросовестным, пока в судебном порядке не доказано, что он знал или должен был знать об отсутствии права на отчуждение этого имущества у лица, от которого ему перешли права на него.