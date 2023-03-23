Юрист Дарвина пояснила, какое наказание грозит за сдачу жилья в аренду без уплаты налогов

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Собственникам жилья в Санкт-Петербурге начали приходить письма с просьбой подать декларацию о доходах от аренды. Юрист Светлана Дарвина рассказала, что грозит владельцам жилья за незаконную сдачу в аренду недвижимости, если этот факт удастся подтвердить.

По словам специалиста, статья 122 Налогового кодекса предусматривает штраф за сдачу квартиры или дома без уплаты налогов, он составляет 20 процентов от суммы, подлежащей к уплате. Если инспектор докажет, что присутствовал еще и умысел, то сумма возрастет до 40 процентов. За неуплату начисляются пени с учетом ставки рефинансирования.

При этом инспекторы могут узнать о нарушении со стороны собственников только за счет человеческого фактора: получив признание либо от собственников, либо от арендаторов. Без стороннего заявления с проверками в квартиры приходить не будут, передает издание «Невские новости».

На сегодняшний день россиянам более выгодно арендовать квартиру, чем брать ипотеку или кредит на покупку жилья. Об этом заявил руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко, передает Nation News.

На вопрос о том, стоит ли покупать квартиру в 2023 году, ответила вице-президент Гильдии риелторов Москвы, член московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина.