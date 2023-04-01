Грибочки обходим стороной: почему москвичей привлекают неизвестные БАДы

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Аналитики сообщили, что спрос на биодобавки вырос в несколько раз. Среди них — экзотические варианты: мухоморы, спирулина, личинки восковой моли. «Вечерняя Москва» узнала, почему москвичей притягивают неизвестные БАДы.

Грибочки обходим стороной

В попытках улучшить свое состояние здоровья, как физического, так и эмоционального, современные «биохакеры» прибегают к так называемому микродозингу мухоморов — сушеные грибы употребляют в сверхмалых дозах.

— О грибных БАДах узнал от известного миколога, который популяризирует этот вид «лечения», — рассказал «ВМ» нутрициолог Игорь Кун. — Привлекли плюсы, которые он описывал: здоровый сон, повышение стрессоустойчивости.

Игорь объяснил, что в мухоморах два действующих психоактивных вещества: муцимол и иботеновая кислота. Они обладают седативным эффектом. Но меняют восприятие сознания и вредят организму. Прием таких добавок и имеет накопительный эффект, причем негативный.

— Можно получить передозировку иботеновой кислоты, — добавляет Кун. — Прием этих и других грибов, тех же разрекламированных кордицепсов, не поможет вам жить дольше и лучше. Куда большую пользу принесет отказ от вредных привычек.

Грибы выбирают те, кто не верит в доказательную медицину и пользуется народной. Но это все равно что лечить простуду чаем с малиновым вареньем! Только гораздо опаснее. Как подействуют такие методы, предугадать нельзя.

Волшебная водоросль

Сине-зеленую водоросль под названием спирулина продают чаще всего в виде порошка. Выдавая за источник множества питательных веществ, средство для профилактики рака, повышения иммунитета — словом, за лекарство от всех болезней! Согласно последним исследованиям, в спирулине нет никаких уникальных микроэлементов. С тем же успехом можно тарелку гречки съесть! А вот вредные примеси в этих водорослях присутствуют, в том числе тяжелые металлы.

— За последние десять лет, с тех пор, как я изучаю эту проблему, я видел, как растет число вредных биодобавок, — объяснил профессор Гарвардской медицинской школы Питер Коэн. — В 2009 году их было 150, сейчас как минимум 1000.

Лучше в зал сходи

Другое экзотическое средство — настойка из личинок восковой моли. Продавцы такого товара, заполонившего маркетплейсы, уверяют, что это средство помогает от стенокардии... Ну, и от всего остального!

— БАДы гораздо проще выводить на рынок, чем лекарства, — пояснила «ВМ» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Ирина Никитина. — И этим пользуются в том числе недобросовестные производители. И если вам предлагают БАД как живительную панацею, улучшающую все, что можно, — это повод хорошенько засомневаться! Насчет восковой моли — ни одного зарегистрированного лекарственного препарата с ней в составе нет.

По словам врача, даже официально рекомендуемые врачами витаминные комплексы надо принимать с осторожностью.

— Например, так случается с вегетарианцами, которые начинают усиленно потреблять витамин B12 и доводят себя до передозировок и проблем со здоровьем, — заключает Никитина. — Надо понимать, что ни один БАД, как бы его ни рекламировали, никогда не заменит здорового образа жизни, сбалансированного питания и необходимых организму физических нагрузок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Звонков, врач-терапевт:

— Мухоморы — это яд, как и многие другие биодобавки. Их прием негативно влияет на нервную систему — разрушает клетки мозга. Плохо сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, сердца и других важных органов. Первой под удар попадает печень, ведь ей придется эти токсины выводить из организма. А еще при отравлении мухоморами куча побочных эффектов: галлюцинации, рвота, а в тяжелых случаях — замедление сердцебиения и отек легких.

ЦИФРА

35 процентов всех биодобавок производят в США.