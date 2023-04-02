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Да будет свет на моем участке: можно ли сэкономить при подключении электричества на даче

Бахтиер Абдуллаев

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Да будет свет на моем участке: можно ли сэкономить при подключении электричества на даче
Фото: Unsplash

С июля этого года тарифы на подключение электричества поднимутся вновь. Электрифицировать частные дома становится все дороже. «Вечерняя Москва» узнала, есть ли возможность сэкономить и какие тарифы действуют сейчас.

Тем, кто в этом году будет проводить электричество на свой дачный участок, нужно знать о возросших тарифах. Льготу в 550 рублей, действовавшую десять лет до июля прошлого года, отменили. Теперь подключение одного киловатта мощности стоит 3000 рублей.

С июля тариф возрастет до 4000. А с июля 2024 года — до 5000. Так, новому собственнику подключение 15 киловатт на дом до 1 июля обойдется в 45 тысяч рублей. Потом цена возрастет до 60 тысяч.

— 550 рублей были своеобразной госпошлиной за бесплатное подключение электроэнергии. Сетевые компании заинтересованы в получении прибыли. Они заявляют, что за десять лет потеряли более 55 миллиардов рублей, — говорит директор департамента недвижимости проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев.

Юрист Анастасия Корнилова считает, что экономить на подключении можно. Например, есть категория граждан, для которых действует льготный тариф — от 1000 рублей за киловатт.

— В этот список входят: малоимущие семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума региона, ветераны, люди с инвалидностью, многодетные семьи, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, — поясняет Анастасия.

Энергетики считают стандартом 15 киловатт на частный дом. Этого достаточно, чтобы отапливать 150 квадратных метров площади только электричеством. Но можно подвести к дому газ, тогда будет достаточно 7–8 киловатт.

— Самый бюджетный вариант — поспешить с подключением и произвести его к сетям электроснабжения через свое дачное общество, пока сети не переданы энергоснабжающей компании. В части дачных сообществ за подключение платят лишь минимальную сумму за работу электрика, — посоветовал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Впрочем, этим советом могут воспользоваться лишь дачники, где сети пока находятся на балансе дачного сообщества.

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