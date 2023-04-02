Как защитить свои банковские данные от взлома

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Почти две трети россиян сочли рискованным использование онлайн-банкинга, такие данные предоставил по итогам свежего исследования аналитический центр НАФИ.

Более трети россиян (41 процент) видят значительный риск в использовании интернет-банкинга. А каждый пятый (18 процентов) считает, что этими технологиями пользоваться опасно, как показывает исследование аналитического центра НАФИ. Реально ли защититься от взлома?

— Я бы советовала соблюдать цифровую гигиену и первым делом установить антивирус на телефон и компьютер, — пояснила «Вечерке» эксперт Центра финансовой грамотности Минфина России Анна Чаплыгина.

Эксперт также советует заходить в личный кабинет на сайте банка или в приложение банка на смартфоне только через защищенный Wi-Fi или мобильный интернет вашего сотового оператора.

— Открытые публичные Wi-Fi-сети не гарантируют конфиденциальности, — пояснила Анна Чаплыгина. — Да, ими можно пользоваться, чтобы читать новости или смотреть развлекательный контент, но для онлайн-банкинга — нет.

Эксперт также советует скачивать мобильные приложения только в официальных магазинах — App Store и Google Play.

— Хорошо помогает от мошенников установка двухфакторной аутентификации везде, где возможно. К тому же вы будете контролировать списания со счета за счет подтверждений в СМС, — пояснила Анна. — Я бы также советовала не открывать вложения в сообщениях от незнакомых адресатов и не предоставлять в ответных письмах персональную информацию, коды и пароли.

Как пояснила эксперт, хорошую страховку дает заведение отдельной банковской карты только для покупок онлайн.

— Не держите на ней значительные суммы. А в идеале — переводите ровно столько, сколько требуется для конкретной покупки, — пояснила Анна Чаплыгина.

Эксперт также советует подключить СМС-оповещения от банка обо всех операциях по карте. Да, это платная услуга, но со сравнительно небольшой стоимостью. По сути — своеобразная страховка от ситуации, в которой вы можете не узнать о несанкционированном списании вовремя.

— Используйте приложения для определения входящих вызовов на телефон и не отвечайте подозрительным и незнакомым номерам, — советует эксперт. — Также не передавайте платежные данные, пароли и коды из СМС-подтверждений третьим лицам, ни в коем случае не храните пароли в одном месте явно записанными. Не публикуйте в открытом доступе в соцсетях свои персональные данные — например, номер телефона. Также советую использовать разные пароли для разных сервисов и устройств и регулярно обновлять их.