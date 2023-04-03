Как аварийные службы устраняют последствия обстрелов города Мелитополя

Сотрудник Следственного комитета России проводит осмотр территории у жилого дома в Мелитополе, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ / Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины обстреляли Мелитополь из реактивных систем залпового огня «Хаймарс» и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщили в экстренных службах региона.

Всего было зафиксировано три попадания: повреждены газовая труба, многоквартирный дом и тяговая подстанция локомотивного депо. По последним данным, шесть человек получили ранения.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий взял под личный контроль ликвидацию последствий вражеского удара по мирному Мелитополю.

— Последствия обстрела оперативно устраняются. Все аварийные службы приведены в режим повышенной готовности, специалисты работают на местах, — сообщил Балицкий.

С его слов, удары были нанесены по мирным районам, где нет и никогда не было никаких военных объектов.

В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что правоохранительные органы раскрыли ячейку украинских террористов. Они планировали совершить теракты в людных местах.

— Обнаружены схроны взрывчатых веществ в большом объеме. Взрывчатые вещества изъяты и уничтожены, — сообщил Сальдо.

Киевский режим также продолжает посылать беспилотники для атак на гражданскую инфраструктуру Крыма, пытаясь таким образом посеять панику среди россиян. Об этом сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов.

— Все это нужно, чтобы внутри самой России посеять неуверенность у людей, а самое главное — отчитаться перед западными хозяевами за полученные деньги, мол, «мы воруем не все, что вы нам посылаете, еще вот есть чему летать или плыть». Потому что какой-то серьезной военной или какой-то другой выгоды в этих атаках нет, — сказал Константинов.

Он добавил, что не только Крым страдает от атак беспилотников: случаи фиксируют в Туле и Брянской области.

—Они (ВСУ. — «ВМ») ищут объекты, по которым можно нанести большой ущерб без особого риска для себя. Например, разбомбить заправку или склад, — заметил он.

Наши военные, несмотря ни на что, продолжают успешно теснить неприятеля. И эти успехи на ратном поприще отмечаются верховным командованием. На днях первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Анатолий Концевой вручил государственные награды бойцам ВДВ за проявленные мужество и героизм.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации:

— На этой неделе мной проверено выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса по выпуску боеприпасов. За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения.