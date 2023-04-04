В столице более 3,5 тысячи волонтеров общественной безопасности помогают городу и москвичам

Денис Павлов / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Москве более 3,5 тысячи добровольцев участвуют в спасательной деятельности и помогают обеспечивать общественную безопасность в городе. Об этом сообщили в ресурсном центре «Мосволонтер», который проводит мероприятия в партнерстве с общественным поисково-спасательным отрядом «СпасРезерв», фондом «Поиск пропавших детей», центром первой помощи и добровольчества «Вершина». Кроме этого, в столице также организованы студенческие добровольные спасательные отряды регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).

О том, как стать добровольным спасателем, что вдохновляет оставаться в профессии и почему они не любят называть себя героями, волонтеры рассказали «Вечерней Москве».

Денис Павлов: «Важен успех каждого поиска»

Поиск пропавших людей является одной из важных составляющих добровольчества в сфере общественной безопасности. Помощью в данном направлении занимается фонд «Поиск пропавших детей», старшим координатором которого является Денис Павлов.

— За 2022 год в Москве мы отработали 218 запросов. В московском отделении сейчас 54 человека. По всей России у фонда 45 региональных отрядов. В каждом поиске принимают участие от пяти до 100 человек и больше, если поиск резонансный. На выезде при отработке задач волонтеры делятся на группы минимум по 2 человека в каждой. Все добровольцы поисковой группы знают, что 90 процентов успеха поиска — это сбор информации и аналитика данных. Иногда поиски заканчиваются в первые полчаса после обращения, — рассказал Денис.

Он пришел в поисковый добровольческий отряд восемь лет назад, и сегодня спасает жизни не только в фонде «Поиск пропавших детей», но и работает в детском отделении одной из столичных больниц. В рамках добровольческой деятельности фонда он координирует поиски, проводит аналитику свидетельских показаний по каждому случаю, занимается рекрутингом новых волонтеров и их обучением.

— В свое время я прошел одно собеседование и сразу включился в реальный поиск. Сегодня добровольцы проходят три этапа собеседования. На вводной встрече добровольцам рассказывают общую информацию и выясняют мотивацию. Мы уточняем у кандидата опыт и образование, которые могут пригодиться в нашей деятельности. Без драматизма рассказываем о специфике поисков. Отсутствие навыков не является препятствием к зачислению в отряд. Главное — уметь ориентироваться в городе и работать с интернетом. Остальному научим, — поделился доброволец.

Как рассказал Денис, волонтеры поисково-спасательного отряда координируют свои действия с полицией, знают уровень своей правовой ответственности. Добровольцев обучают основам криминалистики и розыскной работы. Практические вещи подсказывают оперативные сотрудники.

— Нам важен успех каждого поиска. Когда первый раз находишь ребенка, звонишь его маме сказать, что ваш ребенок нашелся, испытываешь самые яркие эмоции и чувства. Ощущать свою причастность к команде, которая вернула кого-то домой, — лучшая награда для каждого добровольца. Даже слова благодарности в этом случае не важны, — поделился Денис.

Владимир Мерников: «Я не мог пройти мимо и поступить иначе»

Владимир Мерников / Фото: Из личного архива

Кинооператор с 18-летним опытом, химик-биолог и промышленный альпинист Владимир Мерников пришел стажером в поисково-спасательный отряд «СпасРезерв» осенью 2018 года. Во время первых выездов он фотографировал реальную деятельность добровольцев-спасателей для сайта и социальных сетей отряда. В 2020 году обучился и прошел аттестацию. На его счету 90 суточных смен и около 220 выездов в качестве добровольца спасательного отряда. Кроме этого, он является добровольным пожарным в областной пожарной части и учится на водителя машины спасательного отряда.

— Кроме спасательных выездов операторы «Службы 112» направляют нас для оказания экстренной социальной помощи. Чаще всего на выездах мы помогаем пожилым москвичам, многодетным семьям. К каждому случаю подходим индивидуально. Стараемся максимально аккуратно вскрывать двери, чтобы человеку не пришлось потом устанавливать новую. Кроме этого, мы снимаем котов с деревьев, спасаем застрявших на столбах птиц и других животных, — поделился доброволец.

По словам Владимира, навык спасателя в сложных ситуациях нужно тренировать и совершенствовать постоянно. Добровольцев отряда регулярно посылают дополнительным экипажем при возникновении дорожно-транспортных происшествий.

Кроме этого, два раза в год для волонтеров-спасателей проходят учения. Как говорят опытные добровольцы, чтобы «шашки не ржавели». Если навык теряется, то в реальной ситуации при спасении жизни стресс может помешать разумно принимать решения. Практические знания также важны, как первоначальное обучение и переаттестация добровольцев.

— Стать добровольцем спасательного отряда может каждый. Перед подачей заявки важно грамотно оценить свои физические данные и эмоциональную подготовку. Я с большим удовольствием посещал лекции от легендарных спасателей, влюбленных в свою профессию. В планах сделать про них фильм. Аттестационные испытания на квалификацию спасатель включают в себя контроль физических нормативов, контроль навыков работы с аварийно-спасательным оборудованием, контроль знания основ первой помощи и ряд специальных дисциплин, — отметил спасатель.

После успешного прохождения аттестации добровольцы-спасатели оттачивают навыки в экипажах. Старший смены и водитель — главные источники знаний и реальных навыков. В каждой смене есть места для стажеров.

— Мне, как профессиональному кинооператору, очень интересны люди, которые добровольно приходят в спасательный отряд. Помощь другим вдохновляет меня в основной профессии. Мне важно видеть реальную жизнь. В новогодние каникулы случилось помочь молодой девушке, которая могла упасть с большой высоты. Я не мог пройти мимо. В той ситуации важно было удержать ее от совершения ошибки, вовремя и правильно вызвать городские службы, — поделился Владимир.

Федор Лямкин: «Нужно реагировать быстро, от этого зависит жизнь человека»

Федор Лямкин / Фото: Из личного архива

Обеспечение безопасности на массовых мероприятиях является важной функцией московских добровольцев-спасателей. Волонтер студенческого пожарно-спасательного отряда Московского авиационного института (МАИ) Федор Лямкин помогал на многих городских событиях. Он обеспечивал безопасность на народном шествии «Бессмертный полк», городских фестивалях, площадках для крещенских купаний и других мероприятиях.

Главная задача волонтеров общественной безопасности — патрулировать территорию, поделился Федор. В зависимости от мероприятия и планируемого количества посетителей численность добровольцев-спасателей может варьироваться от пяти до 100 человек.

— В отряде всегда есть аптечка для оказания первой помощи и рация для оперативной связи со штабом. Чаще всего мы помогаем потерявшимся детям и после оповещения благополучно передаем их родителям. Когда человек потерял сознание, мы оперативно передаем его бригаде скорой помощи. До прибытия врачей при необходимости мы оказываем первую помощь пострадавшему. Спасатели должны реагировать быстро, от этого может зависеть жизнь человека, — поделился спасатель.

Подготовку добровольцы студенческих спасательных отрядов проходят серьезную. Как рассказал Федор, погружение кандидатов идет интенсивно: пять дней в неделю по вечерам. Будущие спасатели осваивают курс оказания первой помощи, проходят пожарную и альпинистскую подготовку, учатся пользоваться инструментами и техникой для спасения, насосными станциями, а также получают теоретические и практические знания в области ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

— После обучения будущие добровольцы-спасатели должны успешно сдать экзамен. Помимо тестов по всем теоретическим курсам, важной частью является индивидуальная ситуационная задача. Например, в здании произошло обрушение, есть пострадавшие, необходимо достать их из завалов и оказать первую помощь. Инструктора следят за правильностью выполнения задачи, после чего принимают решение сдал или нет экзамен, — рассказал волонтер.

Стать спасателем или пожарным Федор мечтал еще в детстве. На первом курсе института пропустил набор в студенческий пожарно-спасательный отряд, но не передумал, с нетерпением ждал год и готовился в следующему набору. Первый выезд Федора в составе центрального спасательного отряда ВСКС случился в марте 2021 года. Он участвовал в открытии двери квартиры, где закрылись дети, а родители повредили замок. Это был его первый выезд, он наблюдал за действиями старшего смены — спасателя с большим стажем.

— Помогать людям — главная для меня задача. Я очень хочу развиваться в данном направлении и совершенствовать свои знания и навыки. Чаще всего добровольцы-спасатели ВСКС выезжают на социальные вызовы, когда бригаде скорой помощи необходимо транспортировать пациента в машину. Далее по частоте мы выезжаем на вскрытие дверей, вызовы на дорожно-транспортные происшествия и другие ситуации, с которыми приходится справляться спасателям, — поделился волонтер-спасатель.

Михаил Махинов: «Добровольчество и спасение людей стали неотъемлемыми частями моей жизни»

Михаил Махинов / Фото: Из личного архива

Добровольцем-спасателем Михаил Махинов стал восемь лет назад. До этого он помогал в отряде «ЛизаАлерт». В январе 2015 года принял решение пройти подготовку в поисково-спасательном отряде «СпасРезерв». Михаил сдал экзамены и получил квалификацию «спасатель».

Первый выезд в составе поисково-спасательном отряде «СпасРезерв» у него прошел еще во время учебы. Он был стажером и вместе с командой помогал женщине с ребенком ликвидировать поломку оконной рамы в морозный февральский день. За все время Михаил отработал 139 суточных смен.

— Добровольчество и помощь людям стали неотъемлемыми частями моей жизни. Так, в одну из рабочих командировок участвовал в спасении сразу двух человек. На московском вокзале, когда уезжал, оказал первую помощь человеку. На обратном пути случайно перепутал вокзал в Петербурге и стал свидетелем несчастного случая. Сразу пришел на помощь человеку, хотя понимал, что могу опоздать, — поделился спасатель.

В составе поисково-спасательного отряда «СпасРезерв» Михаил принимал участие в ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме. Как поделился Михаил, доброволец-спасатель — это не ежедневные подвиги, а достаточно тяжелая работа. Когда поступает вызов, необходимо четко понимать, что от действий спасателей зависят жизни людей. Особенно это важно при ликвидации последствий ЧС.

— Каждый доброволец-спасатель должен понимать, что отвечает за чужую жизнь. Все наши действия должны быть уверенными, а работа в команде отлажена. С опытом у спасателей уходят страх и неуверенность. Но важную роль в отряде играет старший смены. Во время выезда или ликвидации чрезвычайной ситуации команда отряда работает под его руководством. Он направляет действия всей команды, помогает и подсказывает новичкам, потому что в экстренной ситуации важно видеть полную картину происходящего, — рассказал доброволец.

Кроме этого, Михаил принимал участие в спасении большого количества животных: кошки, собаки, енот, голуби, вороны, утята, летучие мыши и другие. Одним из запоминающихся случаев был выезд в московскую квартиру. Отряд спасал женщину от большого паука-птицееда, который заполз к ней на кухню из соседней квартиры. Как рассказал Михаил, хозяина животного нашли и вернули в целости и сохранности. Если же спасенное животное без хозяина, то его передают в соответствующие городские организации.

Узнать больше о добровольчестве, в том числе в сфере общественной безопасности, можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», а также на его странице в социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-канале.