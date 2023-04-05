Вербное воскресенье в 2023 году: история, суть и традиции праздника

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Вербное воскресенье — торжество с глубоким смыслом, которое празднуют православные верующие каждую весну. Дата предшествует Воскресению Христову. Церковное название празднества — Вход Господень в Иерусалим, но ритуалы и приметы в этот день связаны с остролистной ивой. История происхождения праздника, при чем тут верба и как отмечать — в материале «Вечерней Москвы».

Когда православные отмечают Вербное воскресенье

Праздник Вход Господень в Иерусалим празднуется в шестое воскресенье Великого поста — за семь дней до Светлой Пасхи. В 2023 году он настанет 9 апреля. Народ также зовет Вербное воскресенье Вербницей и Вербичем.

Как православные отмечают Вербное воскресенье

Отмечать праздник верующие начинают в ночь с субботы: идут в церковь на всю ночь до самого утра, где читают особые молитвы со свечами и ветками вербы в руках. Утром вербы проходят освящение при помощи святой воды. После верующие уносят их домой и ставят в воду рядом с иконами.

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

История праздника

День отмечается перед началом Страстной недели и отсылает к событиям Евангелия, которые предшествовали страданиям Христа на кресте и чуду его Воскресения. В субботу Иисус вернул к жизни своего друга Лазаря. Чудо восхитило свидетелей, Мессия обрел новых сторонников. Христос отправился в Иерусалим: в город он въехал на осле. Считалось, что те, кто въезжает на коне, хотят войны, а на осле — мира. Наслышанные о делах сына Бога люди встречали его как императора — бросали к его ногам пальмовые ветви. Добрый пастырь проповедовал, рассказывал о божьей любви, но порицал фарисейство, стяжательство. Его учение противоречило Святому Писанию, сегодня мы знаем его как Ветхий Завет. Потому испуганные священнослужители передали его Римскому наместнику Понтию Пилату как опасного преступника, проповеди которого якобы вызывали волнение среди людей и побуждали их к восстанию против римского господства. Именно в Иерусалиме впоследствии Иисус примет казнь и искупит грехи человечества.

Изначально эти события были известны как Пальмовое воскресенье. Далее вера начала распространяться, жители мест, где не росли эти деревья, заменяли их деревьями своего региона. В России аналогом стала верба.

Суть праздника

Символ светлой даты — зарождение надежды человечества на искупление грехов, усиление веры. Дата связана с состраданием, милосердием, любовью к ближним.

Сразу после праздника идет Страстная неделя: строжайшая неделя поста, в течение которой люди вспоминают земные страдания Иисуса, которые он испытал во время пытки на кресте.

Что можно и чего нельзя делать в Вербное воскресенье

Как и в другие церковные праздники, на Вербницу нельзя хлопотать по хозяйству, усердно трудиться. Напротив, нужно уделить внимание душе. Рекомендуется пребывать в радостном расположении духа, спокойствии и благости. Категорически запрещается унывать, грустить, ссориться, говорить и мыслить недоброе. Стоит примириться со всеми, с кем были какие-то конфликты и обиды. В праздник положено сходить в храм и провести время с близкими. Также не стоит отправляться на дачный участок, чтобы заниматься там огородничеством. Считается, что все, что будет посажено в Вербную неделю, не вырастет.

Традиции и народные поверья

Большинство традиций и примет связано с прекрасным кустарником с овальной кроной и красной корой: веточки с пушистыми почками вручают при поздравлении, используют как подарок и оберег. Верующие считают, что освященная ива имеет магические свойства — отпугивает нечисть и все дурное.

«Вербные» приметы

Ветки вербы преподносят при поздравлении с праздником. Принято хлестать ветками близких, чтобы отогнать все недоброе, добавить здоровья и жизненных сил.

Есть поверье, что освященное растение может исцелять от хворей: для этого рекомендуется съесть пару–тройку почек.

Съев почки, также можно внезапно осознать, как решить ту или иную проблему.

Женщины, которые мечтают забеременеть, должны хранить ветки, чтобы укрепить мужскую силу супруга.

Девицам на выданье верба помогала привораживать возлюбленных. Ритуальные ветки хранили за иконами. Ни в коем случае нельзя было выкидывать их: сломается и своя судьба, и избранника.

Согласно еще одной примете, нужно посадить ветку в землю. Если приживется — свадьбе в скором времени быть.

Почки также скармливали скоту, чтобы тот был здоров.

Погодные приметы

Хорошая погода в праздник обещает урожайное лето.

Сильный ветер — предвестник холодной погоды в летние месяцы.

Похолодание в этот день — пшеница уродится.

Распустились сережки на деревьях — будет много овощей и фруктов.

Популярные вопросы и ответы

Почему именно верба стала символом этого праздника?

Православные жители выбрали вербу в качестве священного дерева вместо пальмы, так как в дохристианские времена на Руси она считалась деревом жизни и символизировала вечность. Славяне верили, что на ней живут добрые духи, и использовали растение как оберег.

Как выбрать веточку вербы?

Важно, чтобы срез был свежим и ароматным. Количество веток в букете — нечетное. Если есть возможность самостоятельно срезать ветки с дерева, стоит остановиться на молодом и здоровом кусте, который растет вдали от автотрассы и кладбища.

Что делать с прошлогодними веточками?

Нельзя выкидывать дерево, которое осталось после праздника. Его нужно хранить до следующего года, а после опустить в реку, закопать либо сжечь в потаенном месте. Ветви, выпустившие корешки, высаживаются в землю. Также прошлогодний букет можно отнести в храм — там им распорядятся, согласно всем правилам.

Можно ли ходить на кладбище в Вербное воскресенье?

Нет строгого запрета на посещение кладбища в этот день. Но не рекомендуется предаваться греху уныния. Праздник создан для радости и благости.

Можно ли играть свадьбу в Вербное воскресенье?

Праздник выпадает на время поста, именно по этой причине не рекомендуются свадебные гуляния и застолья.

Как исполнить свое желание на Вербное воскресенье?

Чтобы сделать обряд на исполнение желания, нужно купить отросток вербы и посадить его в горшок, максимально подробно визуализируя сбывшееся желание. Растению нужно обеспечить тщательный уход. Подросший спустя год росток можно пересаживать в открытый грунт — желание точно сбудется. Если он завял и погиб, нужно приложить больше усилий для претворения мечты в жизнь. Пока желаемого не обрести.

Какую пищу можно есть в Вербное воскресенье?

В Вербное воскресенье продолжается Великий пост, по этой причине действуют все ограничения по питанию. Нельзя есть животные и молочные продукты, яйца, однако есть послабление — можно приготовить блюда с рыбой.