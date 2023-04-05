В столичных реабилитационных центрах помогают особым малышам

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Рождение ребенка с особенностями развития — непростой опыт для семьи. Чтобы поддержать такие семьи, в столичных реабилитационных центрах работает служба ранней помощи. Важнейшая задача специалистов — сохранить семью, привычный образ жизни родителей, окружить малыша и маму с папой заботой. Зачастую в этот период нужна простая человеческая поддержка, чтобы рядом был тот, кто поможет, выслушает, подскажет, что делать дальше.

В Комплексный реабилитационно-образовательный центр обратилась семья трехлетнего Павла. Маргарита, мама мальчика, узнала о сервисе ранней помощи от знакомых и пришла научиться эффективнее поддерживать развитие малыша, с двигательными нарушениями. Междисциплинарная команда специалистов центра помогла освоить уникальные компетенции.

— За пять месяцев занятий со специалистами мальчик стал гораздо активнее общаться, намного больше улыбается и с нетерпением ждёт занятий. Малыш с удовольствием исследует все, что его окружает, появились любимые игрушки, — делится успехами Маргарита.

В Центр медико-социальной реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой пришла семья малыша с задержкой речевого развития. Специалисты считают, что наиболее эффективный результат достигается, когда непосредственное участие в занятиях принимают родители.

— В службу ранней помощи центра мы пришли в июле прошлого года. У сына не было никакого прогресса в речи, хотя на тот момент ему исполнился год и восемь месяцев. Мы посчитали, что дальше тянуть нельзя. Хорошо, что обратились, ведь специалисты нашли у нашего мальчика еще и неправильное положение стоп, — вспоминает мама Алена.

В учреждении ребенок получает комплексную помощь разных специалистов. Нелля Сабитова, инструктор по лечебной физкультуре, отмечает, что за время занятий уже удалось устранить проблемы с координацией. Сейчас в основном работают над правильной установкой стоп. Естественно, в таком возрасте основной инструмент эффективного взаимодействия с ребенком — игра.

— В ранней помощи без игровой формы вообще никуда! Она обязательно нужна, чтобы увлечь малыша, ребенку в процессе занятия важно постоянно испытывать чувство удовлетворения, интереса и радости, — рассказывает Нелля Сабитова.

Специалисты отмечают, что результаты дает своевременное обращение семьи, внимание родителей к особенностям развития ребенка, готовность делиться сложностями при взаимодействии, понимание проблемы и настрой изменить ситуацию.

В Реабилитационно-образовательный центр №76 обратилась молодая семья с сыном Артемом. Родители были обеспокоены отсутствием речи у ребенка в 2 года 8 месяцев.

Специалисты порекомендовали родителям участие в индивидуальной программе ранней помощи и посещение занятий с учителем-дефектологом, педагогом-психологом и логопедом.

У Артема выявили и другие особенности развития. Ему было сложно взаимодействовать с окружающим миром: мальчик не мог сконцентрировать внимание, часто плакал, плохо ходил. Получается, что родители очень своевременно обратились за помощью, обратив внимание всего на один сигнал — несоответствие речевых навыков возрасту ребенка.

На сегодняшний день Артем уже умеет понимать и произносить простые предложения, учится правильно говорить. За 9 месяцев родители стали более компетентными в развитии своего малыша.

Специалисты сервиса ранней помощи оказывают поддержку не только на территории реабилитационных центров. Одной из самых важных задач является адаптация к домашней среде.

— Мы совершаем выезды на дом, смотрим, как живет ребенок. Ранняя помощь — это не совсем про реабилитацию. Главная задача — помочь семье с особым малышом наладить контакт между собой и организовать свой быт, — комментирует Маргарита Кармацкая, заведующая отделения ранней помощи Центра реабилитации инвалидов «Царицыно».

Во время визитов специалистов на дом, семья получает полезные рекомендации по улучшению качества жизни ребенка в квартире. Елена, мама двухлетнего Итана с благодарностью рассказывает о пользе домашних посещений:

— У моего сына редкая генетическая особенность. Мы занимаемся с педагогами службы ранней помощи ровно год. Когда пришли в Центр реабилитации «Царицыно», ему было 2 года и 2 месяца. Он не мог держать равновесие и ходить, были большие трудности с координацией движений. Но за этот год он совершил настоящий прорыв. После визита домой, нам рекомендовали установить поручни для передвижения без посторонней помощи. Также посоветовали специальный стульчик для кормления, на который сын мог бы самостоятельно забираться.

Воспользоваться услугами службы ранней помощи бесплатно могут московские семьи с детьми с особенностями развития от рождения до 3-х лет. Для этого нужно оставить заявку на специальной странице сайта столичного Департамента труда и социальной защиты населения. По заявке с родителем свяжется персональный координатор, который будет сопровождать семью на всех этапах получения услуг. Он ответит на вопросы, расскажет, что такое ранняя помощь, и поможет выбрать учреждение для дальнейшего получения поддержки. Услуги предоставляются бесплатно в учреждениях Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Ознакомиться с полным перечнем учреждений можно на странице сервиса.