Пять простых рецептов вкусного кофе: как приготовить самостоятельно

Фото: shutterstock

Кофе — универсальный напиток для миллионов людей: он создает идеальное начало дня, бодрит, когда нападает сонливость, скрашивает посиделки с друзьями или свидания.

Помимо вкусовых качеств, среди преимуществ употребления «эликсира энергии» из обжаренных семян кофейного дерева — польза для здоровья и настроения. Кофе содержит антиоксиданты, витамины, питательные вещества, ускоряет метаболизм, улучшает работоспособность, выносливость, снижает стресс.

Эспрессо, капучино, американо — существует множество рецептов кофе: каждый готовит его на основе своих предпочтений. Самые вкусные и необычные варианты — в материале «Вечерней Москвы».

Кофе с орехами

Традиционный кофе с орехами схож по технологии приготовления с американо. Сделать полезный напиток дома легко с использованием короткого списка доступных ингредиентов. Орехи можно выбрать любые, но именно фундук придаст кофе особое послевкусие. Финальный аккорд в виде сливок превратит напиток в изысканный десерт.

Ингредиенты:

Кофейные зерна — 80 гр;

Фундук — 40 гр;

Вода — 20 мл;

Взбитые сливки — по вкусу.

Способ приготовления:

Шаг 1: обжарить кофейные зерна и орехи на сухой сковороде.

Шаг 2: измельчить в кофемолке оба ингредиента.

Шаг 3: высыпать смесь в турку, залить водой и поставить на тихий огонь. Не доводить до кипения.

Шаг 3: когда кофейная шапка поднимется, снять с огня.

Шаг 4: при желании можно подсластить напиток: сахар сделает вкус орехов более ярким.

Шаг 5: процедить и вылить в большую чашку. По желанию украсить взбитыми сливками.

Кофе со свежей мятой

Мятные душистые травы создают освежающую композицию в сочетании с крепким кофе. Такой напиток стимулирует сердечные мышцы, повышает работоспособность и активность. Важно не переборщить с мятой, чтобы она только оттеняла, а не перебивала вкус и аромат кофейных зерен.

Ингредиенты:

Листья свежей мяты — 7–10 штук в зависимости от размера;

Сахар — по вкусу;

Кофе молотый — 1 ч. л.;

Вода — 20 мл.

Способ приготовления:

Шаг 1: сварить кофе по любимой технологии.

Шаг 2: хорошо промыть мяту и порвать листья на мелкие кусочки.

Шаг 3: положить на дно чашки и слегка подавить ложкой.

Шаг 4: добавить горячий кофе, сахар и дать настояться несколько минут.

Аффогато

Аффогато (affogato) — итальянский десерт из ванильного мороженого и кофе, который принято есть во время рождественской трапезы в кругу семьи. Лакомятся им при помощи ложки. Отличие его от глясе — большее содержание кофе. Также при его приготовлении используется горячий кофе, а в случае с глясе — холодный.

Ингредиенты:

Свежемолотый кофе – 7–10 гр.;

Вода – 35–50 мл;

Ванильное мороженое — два шарика;

Корица, кардамон, тимьян, чабрец, анис на выбор — по вкусу.

Способ приготовления:

Шаг 1: кофе смешать со специями, залить водой и сварить в турке на медленном огне.

Шаг 2: пока варится кофе, прогреть небольшую чашку (в горячей воде или микроволновой печи) и положить туда мороженое.

Шаг 3: готовым кофе нужно залить десерт.

Шаг 4: сладость не должна утонуть в жидкости. Наслаждаться лакомством нужно сразу, не дожидаясь, пока мороженое растает.

Кофе с бананом и корицей

Питательный напиток для прилива сил отличается мягким вкусовым сочетанием банана и кофе, которому придает насыщенные нотки корица.

Ингредиенты:

Банан — ½;

Корица — по вкусу;

Молоко или сливки — по вкусу;

Свежемолотый кофе – 10–15 гр;

Вода – 100 мл.

Способ приготовления:

Шаг 1: сварить кофе как обычно и немного охладить.

Шаг 2: пюрировать разделенный на дольки банан.

Шаг 3: в блендере перемешать кашицу со специями и немного охлажденным кофе.

Шаг 4: перелить напиток в чашку, добавить молоко или сливки по вкусу.

Кофе с халвой

Такой кофе понравится любителям плотных, маслянистых текстур и тягучих насыщенных вкусовых оттенков. Напиток и десерт в одном блюде!

Ингредиенты:

Молоко — 200 мл;

Халва — 50 г;

Мед — 1 ч. л.;

Свежемолотый кофе – 10–15 гр;

Вода – 100 мл.

Способ приготовления:

Шаг 1: в блендере взбить молоко и халву до получения однородной смеси.

Шаг 2: перелить в сотейник, добавить мед и поставить на плиту.

Шаг 3: довести почти до кипения, не переставая взбивать смесь венчиком.

Шаг 3: снять с огня.

Шаг 4: сварить кофе как обычно. В большую чашку влить сначала кофе, после — сладкую смесь.