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Лекция «Видеоформаты в медиа. Как снять интересный сюжет: от идеи до реализации и постинга»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Мастерская цифровых медиа
Общество
Лекция «Видеоформаты в медиа. Как снять интересный сюжет: от идеи до реализации и постинга»

Лекция: «Видеоформаты в медиа. Как снять интересный сюжет: от идеи до реализации и постинга»

Участники: Юлия Швыченкова — научный сотрудник кафедры теории и экономики СМИ факультета журналистики МГУ, автор и режиссер телеканала «Карусель», учащиеся медиаклассов.

Ведущий — Руслан Орехов.

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